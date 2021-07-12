Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Мнения / Политика Эксклюзивно по подписке

Россия и США в поисках допустимых пределов конфронтации

Складывающееся двухстороннее равновесие пока шатко и может быть разрушено
Андрей Цыганков , политолог, профессор международных отношений и политической науки Калифорнийского университета (США)

Современные российско-американские отношения отличаются от начатого известными событиями на Украине периода нарастающей конфронтации. Отвечая на действия России в Крыму и Донбассе, Запад попытался заставить Кремль играть по своим правилам с помощью санкций и военно-политического давления. Россия отвечала наступательно, причем не только на Украине, но и в других областях. Кризис отношений углублялся, приближаясь к опасной отметке. 

Июньский саммит в Женеве поставил нарастание конфронтации на паузу, предложив сформулировать новые параметры отношений. Пока эти параметры находятся в стадии формирования, но у отношений уже появилась новая динамика. В США активно обсуждаются приписываемые России новые кибератаки на американские компании и угроза Кремля использовать силу против западных военных кораблей в случае нарушения ими российских морских границ. Конгресс и экспертно-политическое сообщество оказывают на Байдена значительное давление. Впрочем, пока президент США не проявил готовности ему уступать. Санкции по жесткому сценарию возможны, но реальностью пока не стали. Удивив мир женевским саммитом, Байден намерен продолжать диалог с Россией. Свидетельство тому – новый часовой разговор с Путиным по «вопросам, представляющим взаимный интерес». 

Вы видите 22% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных