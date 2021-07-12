Россия и США в поисках допустимых пределов конфронтации

Июньский саммит в Женеве поставил нарастание конфронтации на паузу, предложив сформулировать новые параметры отношений. Пока эти параметры находятся в стадии формирования, но у отношений уже появилась новая динамика. В США активно обсуждаются приписываемые России новые кибератаки на американские компании и угроза Кремля использовать силу против западных военных кораблей в случае нарушения ими российских морских границ. Конгресс и экспертно-политическое сообщество оказывают на Байдена значительное давление. Впрочем, пока президент США не проявил готовности ему уступать. Санкции по жесткому сценарию возможны, но реальностью пока не стали. Удивив мир женевским саммитом, Байден намерен продолжать диалог с Россией. Свидетельство тому – новый часовой разговор с Путиным по «вопросам, представляющим взаимный интерес».