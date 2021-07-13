«Спутник» кружится вокруг Европы

«Спутник» кружится вокруг ЕвропыСводить сложности российской вакцины к зловредности европейцев и нечестной конкуренции наивно
Можно прогнозировать, что, когда (и если) Спутник получит разрешение европейских медицинских властей, рынка для него на континенте не будет
Разговоры про регистрацию «Спутника» в Европе начались практически сразу после его регистрации в России. Но по сравнению с началом зимы ситуация изменилась драматически. Дефицита вакцин в Европе больше нет, много где потребители имеют возможность выбирать препарат, которым их привьют. Вирус-векторные вакцины (к ним относится и «Спутник») стратегически проигрывают соревнование с mРНК-препаратами (это Pfizer и Moderna) за премиальные рынки. Все чаще приходится слышать, что медицинские власти той или иной богатой страны дарят запасы векторных вакцин AstraZeneca своим не таким зажиточным партнерам.
Можно прогнозировать, что, когда (и если) «Спутник» получит разрешение европейских медицинских властей, рынка для него на континенте не будет. Но такая регистрация имеет важное символическое значение для всей нашей фармацевтической отрасли – да и для продвижения «Спутника» в благотворительные программы по поставкам вакцин в страны третьего мира, курируемые ВОЗ и ООН.