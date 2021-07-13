«Спутник» кружится вокруг Европы

Разговоры про регистрацию «Спутника» в Европе начались практически сразу после его регистрации в России. Но по сравнению с началом зимы ситуация изменилась драматически. Дефицита вакцин в Европе больше нет, много где потребители имеют возможность выбирать препарат, которым их привьют. Вирус-векторные вакцины (к ним относится и «Спутник») стратегически проигрывают соревнование с mРНК-препаратами (это Pfizer и Moderna) за премиальные рынки. Все чаще приходится слышать, что медицинские власти той или иной богатой страны дарят запасы векторных вакцин AstraZeneca своим не таким зажиточным партнерам.