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«Спутник» кружится вокруг Европы

Сводить сложности российской вакцины к зловредности европейцев и нечестной конкуренции наивно
Глеб Кузнецов , политолог, руководитель экспертного совета ЭИСИ
Можно прогнозировать, что, когда (и если) Спутник получит разрешение европейских медицинских властей, рынка для него на континенте не будет

Разговоры про регистрацию «Спутника» в Европе начались практически сразу после его регистрации в России. Но по сравнению с началом зимы ситуация изменилась драматически. Дефицита вакцин в Европе больше нет, много где потребители имеют возможность выбирать препарат, которым их привьют. Вирус-векторные вакцины (к ним относится и «Спутник») стратегически проигрывают соревнование с mРНК-препаратами (это Pfizer и Moderna) за премиальные рынки. Все чаще приходится слышать, что медицинские власти той или иной богатой страны дарят запасы векторных вакцин AstraZeneca своим не таким зажиточным партнерам. 

Можно прогнозировать, что, когда (и если) «Спутник» получит разрешение европейских медицинских властей, рынка для него на континенте не будет. Но такая регистрация имеет важное символическое значение для всей нашей фармацевтической отрасли – да и для продвижения «Спутника» в благотворительные программы по поставкам вакцин в страны третьего мира, курируемые ВОЗ и ООН. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных