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Почему Франция отказалась от «Спутника V»

Вакцинная проблематика станет одним из сюжетов предстоящей президентской гонки
Виктор Таки , историк, политолог

В марте этого года представитель французского минэкономразвития в ответ на вопрос о возможности открытия производства российской вакцины «Спутник V» во Франции, заявил: нет каких-либо предпочтений или предубеждений относительно тех или иных вакцин, «коль скоро они не нарушают европейского законодательства». В то же время он отметил, что во Франции недостает промышленных мощностей, поскольку все они уже зарезервированы под производство других вакцин. В совокупности с отсутствием авторизации «Спутника V» со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС) такая позиция означает фактический отказ французских властей рассматривать возможность закупки и производства российской вакцины. 

Смысл действий французских властей становится понятным в свете того положения, в котором оказалась страна в результате глобальной пандемии. Страна не сумела дать высокотехнологический ответ на вызов ковида. Начало эпидемии выявило недостаток медицинского оборудования и даже простых масок, а также невозможность в короткий срок быстро восполнить этот недостаток в силу ограниченности промышленных мощностей, сохранившихся после десятилетий деиндустриализации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных