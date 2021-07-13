Почему Франция отказалась от «Спутника V»

В марте этого года представитель французского минэкономразвития в ответ на вопрос о возможности открытия производства российской вакцины «Спутник V» во Франции, заявил: нет каких-либо предпочтений или предубеждений относительно тех или иных вакцин, «коль скоро они не нарушают европейского законодательства». В то же время он отметил, что во Франции недостает промышленных мощностей, поскольку все они уже зарезервированы под производство других вакцин. В совокупности с отсутствием авторизации «Спутника V» со стороны Европейского агентства лекарственных средств (ЕАЛС) такая позиция означает фактический отказ французских властей рассматривать возможность закупки и производства российской вакцины.