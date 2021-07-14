Москва потеряла Молдавию

В это воскресенье граждане республики выбирали между коалицией двух бывших президентов – лидера социалистов Игоря Додона вместе с лидером коммунистов Владимиром Ворониным – и партией действующего президента. Результат оказался ошеломительным: впервые за всю историю молдавской независимости правая прозападная партия в одиночку получила большинство голосов в парламенте и теперь может самостоятельно формировать правительство. В предыдущие разы монопартийное правительство было только у Воронина в 2001 г. и потом еще недолго в 2005-м.