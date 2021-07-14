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Москва потеряла Молдавию

Как закончилось постсоветское пространство
Олег Бондаренко , политолог, директор Фонда прогрессивной политики

В Молдавии 11 июля состоялись парламентские выборы. Маленькая явка – 48,5% – стала следствием того, что выборы были внеочередными и довольно скучными. Хотя, по сути, это был третий тур выборов президентских, прошедших в ноябре прошлого года, когда в Кишиневе появился новый президент, председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду.  

В это воскресенье граждане республики выбирали между коалицией двух бывших президентов – лидера социалистов Игоря Додона вместе с лидером коммунистов Владимиром Ворониным – и партией действующего президента. Результат оказался ошеломительным: впервые за всю историю молдавской независимости правая прозападная партия в одиночку получила большинство голосов в парламенте и теперь может самостоятельно формировать правительство. В предыдущие разы монопартийное правительство было только у Воронина в 2001 г. и потом еще недолго в 2005-м.

Москва долго проигрывала Молдавию. В 2005 г. при коммунисте Воронине чуть было не подписали знаменитый «пакт Козака» с Приднестровьем, по которому Приднестровская Молдавская Республика возвращалась бы в лоно молдавской государственности де-факто. Но в последний момент Воронин отказался – пакт остался очередной нереализованной декларацией, которую потом долго вспоминали. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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