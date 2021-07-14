Москва потеряла Молдавию

Москва потеряла МолдавиюКак закончилось постсоветское пространство
В Молдавии 11 июля состоялись парламентские выборы. Маленькая явка – 48,5% – стала следствием того, что выборы были внеочередными и довольно скучными. Хотя, по сути, это был третий тур выборов президентских, прошедших в ноябре прошлого года, когда в Кишиневе появился новый президент, председатель партии «Действие и солидарность» (PAS) Майя Санду.
В это воскресенье граждане республики выбирали между коалицией двух бывших президентов – лидера социалистов Игоря Додона вместе с лидером коммунистов Владимиром Ворониным – и партией действующего президента. Результат оказался ошеломительным: впервые за всю историю молдавской независимости правая прозападная партия в одиночку получила большинство голосов в парламенте и теперь может самостоятельно формировать правительство. В предыдущие разы монопартийное правительство было только у Воронина в 2001 г. и потом еще недолго в 2005-м.
Москва долго проигрывала Молдавию. В 2005 г. при коммунисте Воронине чуть было не подписали знаменитый «пакт Козака» с Приднестровьем, по которому Приднестровская Молдавская Республика возвращалась бы в лоно молдавской государственности де-факто. Но в последний момент Воронин отказался – пакт остался очередной нереализованной декларацией, которую потом долго вспоминали.