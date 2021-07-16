Что могут дать университеты регионам

Есть два типа развития отношений университетов и региональной власти. Первый – системный. В некоторых регионах исторически сложились интеллектуальные центры. Это Новосибирск, Томск, Екатеринбург и др., в которых представлены сильные университеты, способные вступать в равную коммуникацию с властями. Они инициируют совместные исследовательские программы и проекты, осуществляют интеллектуальную поддержку администрации в вопросах разработки стратегии и являются главными магнитами в регионе для привлечения талантов.