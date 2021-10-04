Рынок развлечений ждет консолидация

Рынок развлечений в России очень фрагментирован, на нем присутствует огромное количество игроков, включая различные билетные системы и несколько десятков локальных операторов. Подавляющее большинство из них низко капитализированы и не смогут продолжить бизнес – будут или выдавлены более крупными игроками, или уйдут из-за финансовой несостоятельности. Средние компании со своими уникальными преимуществами, скорее всего, будут приобретены более крупными.