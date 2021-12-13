Метавселенные изменят российский бизнес

Метавселенные стоит рассматривать как продолжение объективно существующих трендов. С одной стороны, тренда на создание дистанционных взаимодействий в условиях пандемии, ведь люди устали от разобщения и ограничений. С другой – это следствие стремления бизнеса развивать экосистемы и адаптировать под них операционные модели. С третьей – они являются логичным продолжением тренда цифровизации активов, когда любые права, ценные бумаги, произведения искусства и даже деньги переходят в цифровой формат.