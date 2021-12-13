Метавселенные изменят российский бизнес

Метавселенные изменят российский бизнесКак это будет происходить
Тема метавселенных стала популярной осенью этого года, когда Марк Цукерберг объявил о превращении Facebook в Meta. Для рынка это событие стало важным сигналом: крупнейший игрок подтвердил развитие нового формата цифрового взаимодействия между людьми. А значит, бизнес в России, как и во всем мире, будет инвестировать в создание собственных метавселенных и их последующую монетизацию.
Метавселенные стоит рассматривать как продолжение объективно существующих трендов. С одной стороны, тренда на создание дистанционных взаимодействий в условиях пандемии, ведь люди устали от разобщения и ограничений. С другой – это следствие стремления бизнеса развивать экосистемы и адаптировать под них операционные модели. С третьей – они являются логичным продолжением тренда цифровизации активов, когда любые права, ценные бумаги, произведения искусства и даже деньги переходят в цифровой формат.