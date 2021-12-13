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Метавселенные изменят российский бизнес

Как это будет происходить
Ирина Одинаева , управляющий директор практики стратегии и консалтинга для банков Accenture в России

Тема метавселенных стала популярной осенью этого года, когда Марк Цукерберг объявил о превращении Facebook в Meta. Для рынка это событие стало важным сигналом: крупнейший игрок подтвердил развитие нового формата цифрового взаимодействия между людьми. А значит, бизнес в России, как и во всем мире, будет инвестировать в создание собственных метавселенных и их последующую монетизацию.

Метавселенные стоит рассматривать как продолжение объективно существующих трендов. С одной стороны, тренда на создание дистанционных взаимодействий в условиях пандемии, ведь люди устали от разобщения и ограничений. С другой – это следствие стремления бизнеса развивать экосистемы и адаптировать под них операционные модели. С третьей – они являются логичным продолжением тренда цифровизации активов, когда любые права, ценные бумаги, произведения искусства и даже деньги переходят в цифровой формат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных