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Байкальский раздор

Почему Россия и Монголия поссорились из-за планов строительства ГЭС на Селенге
Евгений Трифонов , политолог
Ничего другого, кроме как вернуться к идее строительства ГЭС на Селенге и ее притоках, правительство Монголии предложить не может

Вялотекущая ссора между Россией и Монголией из-за планов строительства ГЭС на Селенге тянется уже девять лет. В 2012 г. Улан-Батор объявил о решении построить несколько ГЭС на Селенге и ее притоках, что вызвало негативную реакцию сначала в соседних с Монголией Бурятии и Иркутской области, а затем и в Москве. Проблема в том, что Селенга, берущая начало в Монголии, – главный источник воды для Байкала. Следовательно, уменьшение объемов ее стока угрожает обмелением Байкалу и Ангаре. Так что тревога российских экологов вполне оправданна. Как и опасения энергетиков и владельцев «Русала»: обмеление Ангары угрожает большими перебоями в работе Ангарского каскада ГЭС – Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской.

С 2015 по 2020 г. шли переговоры между Москвой и Улан-Батором: монгольские представители доказывали, что ГЭС им нужны как воздух, а ущерб для Байкала будет незначительным; наши приводили доводы экологов и требовали отменить проекты строительства, обещая увеличить поставки электроэнергии. В 2020 г., заручившись поддержкой Всемирного банка, обещавшего профинансировать проекты, и Китая, отвечавшего за строительство ГЭС, Россия добилась отказа Монголии от строительства плотин.

С советского времени Монголия получает значительную часть потребляемой электроэнергии из СССР, часть вырабатывается местными угольными ТЭЦ. С середины 1990-х гг. экономика Монголии, а следовательно, и энергопотребление быстро растут. Пока шли споры о ГЭС, монголы строили новые энергоблоки на ТЭЦ, сдали в эксплуатацию три небольшие ГЭС в Западной Монголии (тамошние реки не связаны с Байкальским бассейном) и наладили поставки ветряков и солнечных панелей в поселки и кочевья. Помимо поставок из России Монголия теперь получает электроэнергию из Китая, причем объемы китайского экспорта уже превышают российские.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных