Байкальский раздор

Байкальский раздорПочему Россия и Монголия поссорились из-за планов строительства ГЭС на Селенге
Ничего другого, кроме как вернуться к идее строительства ГЭС на Селенге и ее притоках, правительство Монголии предложить не может
Вялотекущая ссора между Россией и Монголией из-за планов строительства ГЭС на Селенге тянется уже девять лет. В 2012 г. Улан-Батор объявил о решении построить несколько ГЭС на Селенге и ее притоках, что вызвало негативную реакцию сначала в соседних с Монголией Бурятии и Иркутской области, а затем и в Москве. Проблема в том, что Селенга, берущая начало в Монголии, – главный источник воды для Байкала. Следовательно, уменьшение объемов ее стока угрожает обмелением Байкалу и Ангаре. Так что тревога российских экологов вполне оправданна. Как и опасения энергетиков и владельцев «Русала»: обмеление Ангары угрожает большими перебоями в работе Ангарского каскада ГЭС – Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской.
С 2015 по 2020 г. шли переговоры между Москвой и Улан-Батором: монгольские представители доказывали, что ГЭС им нужны как воздух, а ущерб для Байкала будет незначительным; наши приводили доводы экологов и требовали отменить проекты строительства, обещая увеличить поставки электроэнергии. В 2020 г., заручившись поддержкой Всемирного банка, обещавшего профинансировать проекты, и Китая, отвечавшего за строительство ГЭС, Россия добилась отказа Монголии от строительства плотин.
С советского времени Монголия получает значительную часть потребляемой электроэнергии из СССР, часть вырабатывается местными угольными ТЭЦ. С середины 1990-х гг. экономика Монголии, а следовательно, и энергопотребление быстро растут. Пока шли споры о ГЭС, монголы строили новые энергоблоки на ТЭЦ, сдали в эксплуатацию три небольшие ГЭС в Западной Монголии (тамошние реки не связаны с Байкальским бассейном) и наладили поставки ветряков и солнечных панелей в поселки и кочевья. Помимо поставок из России Монголия теперь получает электроэнергию из Китая, причем объемы китайского экспорта уже превышают российские.