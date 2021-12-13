Байкальский раздор

Вялотекущая ссора между Россией и Монголией из-за планов строительства ГЭС на Селенге тянется уже девять лет. В 2012 г. Улан-Батор объявил о решении построить несколько ГЭС на Селенге и ее притоках, что вызвало негативную реакцию сначала в соседних с Монголией Бурятии и Иркутской области, а затем и в Москве. Проблема в том, что Селенга, берущая начало в Монголии, – главный источник воды для Байкала. Следовательно, уменьшение объемов ее стока угрожает обмелением Байкалу и Ангаре. Так что тревога российских экологов вполне оправданна. Как и опасения энергетиков и владельцев «Русала»: обмеление Ангары угрожает большими перебоями в работе Ангарского каскада ГЭС – Иркутской, Братской, Усть-Илимской и Богучанской.