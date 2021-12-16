Чем закончится битва маркетплейсов

Российские маркетплейсы находятся в состоянии войны. В ход идут любые средства – снижение комиссий и для продавцов, и для покупателей, ускорение и субсидирование доставки, открытие новых точек выдачи товаров, выдача кредитов. Все для того, чтобы привязать к себе уже существующих клиентов, привлечь новых и отвоевать большую долю на рынке. Сейчас электронная коммерция растет безумными темпами – ее объем в 2020 г. увеличился на 52% до 1,968 трлн руб. Расклад сил сейчас такой: лидеры – Wildberries и Ozon, за ними идут AliExpress и «Яндекс.Маркет», потом «Сбермегамаркет», а потом армия средних и маленьких онлайн-торговцев. При этом есть же еще ряд крупных игроков, которые специализируются на одной сфере, – например, Lamoda, который тоже стал развивать свой маркетплейс, или DNS. Проблема в том, что агрессивная битва за клиентов и долю не может продолжаться долго – она требует от игроков значительных инвестиций. Вероятно, на рынке онлайн-торговли в среднесрочной перспективе произойдет структуризация рынка в сегменте ведущих игроков, острота конкуренции снизится, так как невозможно бесконечно поддерживать убыточные проекты. В целом доля, занимаемая крупнейшими компаниями, сократится в пользу средних и небольших торговцев.