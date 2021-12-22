Маржа под давлением

Несмотря на рекордный рост трансферта в 2021 г., ограничение ПСК осталось на прежнем уровне. Концепция ограничения внешней процентной ставки кредита для розничных клиентов не пересматривалась с 2014 г. Рынок столкнулся с увеличением стоимости фондирования без возможности изменения ставки размещения и будет вынужден ограничивать составляющую риска и свою маржинальность. Розничный бизнес не может оперативно управлять ценообразованием и переложить часть расходов на клиентов. Без возможности установить ставку, покрывающую риск и себестоимость капитала, портфели в высокорискованных сегментах стали нерентабельными. Не выдерживая конкуренции с микрофинансовыми организациями, которые имеют больший рабочий диапазон ПСК, банки теряют часть клиентов.