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Маржа под давлением

Как в ближайшие полгода снизятся доходы банков
Александр Тищенко , председатель правления банка «Зенит»

Обострение ценовой конкуренции и рекордный рост ключевой ставки ЦБ давят на доходность банковского бизнеса. Несмотря на то что на декабрьском заседании регулятор несколько смягчил сигнал, давление на маржу сохраняется. Расчет полной стоимости кредита (ПСК) не учитывает оперативные изменения рынка. А это значит, что в ближайшие полгода маржа снизится еще примерно на 0,5%. Помочь банкам компенсировать риск и рентабельность может пересмотр подходов к ПСК.

Несмотря на рекордный рост трансферта в 2021 г., ограничение ПСК осталось на прежнем уровне. Концепция ограничения внешней процентной ставки кредита для розничных клиентов не пересматривалась с 2014 г. Рынок столкнулся с увеличением стоимости фондирования без возможности изменения ставки размещения и будет вынужден ограничивать составляющую риска и свою маржинальность. Розничный бизнес не может оперативно управлять ценообразованием и переложить часть расходов на клиентов. Без возможности установить ставку, покрывающую риск и себестоимость капитала, портфели в высокорискованных сегментах стали нерентабельными. Не выдерживая конкуренции с микрофинансовыми организациями, которые имеют больший рабочий диапазон ПСК, банки теряют часть клиентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных