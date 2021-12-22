Маржа под давлением

Маржа под давлениемКак в ближайшие полгода снизятся доходы банков
Обострение ценовой конкуренции и рекордный рост ключевой ставки ЦБ давят на доходность банковского бизнеса. Несмотря на то что на декабрьском заседании регулятор несколько смягчил сигнал, давление на маржу сохраняется. Расчет полной стоимости кредита (ПСК) не учитывает оперативные изменения рынка. А это значит, что в ближайшие полгода маржа снизится еще примерно на 0,5%. Помочь банкам компенсировать риск и рентабельность может пересмотр подходов к ПСК.
Несмотря на рекордный рост трансферта в 2021 г., ограничение ПСК осталось на прежнем уровне. Концепция ограничения внешней процентной ставки кредита для розничных клиентов не пересматривалась с 2014 г. Рынок столкнулся с увеличением стоимости фондирования без возможности изменения ставки размещения и будет вынужден ограничивать составляющую риска и свою маржинальность. Розничный бизнес не может оперативно управлять ценообразованием и переложить часть расходов на клиентов. Без возможности установить ставку, покрывающую риск и себестоимость капитала, портфели в высокорискованных сегментах стали нерентабельными. Не выдерживая конкуренции с микрофинансовыми организациями, которые имеют больший рабочий диапазон ПСК, банки теряют часть клиентов.