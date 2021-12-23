Открытый код импортозамещения

Но российская IT-отрасль разделилась на два лагеря – сторонников и противников применения в импортозамещении программного обеспечения, основанного на Open Source. Масла в огонь добавил декабрьский скандал с уязвимостью, обнаруженной в открытой библиотеке Apache Log4j 2.0 (CVE-2021-44228) – эта библиотека используется миллионами Java-приложений для регистрации сообщений об ошибках. Злоумышленники уже активно используют эту уязвимость в атаках. Так можно ли создать безопасные IT-системы для госсектора на основе открытого ПО?