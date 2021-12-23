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Открытый код импортозамещения

Почему возникли споры вокруг создания ПО для госструктур
Олег Изумрудов , исполнительный директор консорциума российских разработчиков систем хранения данных РосСХД

Использование Open Source стало стандартом разработки IT-продуктов во всем мире: современные приложения состоят из десятков модулей, многие из которых базируются на программном обеспечении с открытым исходным кодом. Разработчикам не нужно каждый раз заново создавать базовые куски кода – благодаря этому и произошло бурное развитие технологий в последнее десятилетие.

Такой же «бум» нужен российскому рынку решений для госсектора и объектов критической информационной инфраструктуры в рамках импортозамещения. Использование программы с открытым исходным кодом, казалось бы, поможет решить эту задачу. Это признают и в Минцифры, разрабатывающем меры поддержки Open Source.

Но российская IT-отрасль разделилась на два лагеря – сторонников и противников применения в импортозамещении программного обеспечения, основанного на Open Source. Масла в огонь добавил декабрьский скандал с уязвимостью, обнаруженной в открытой библиотеке Apache Log4j 2.0 (CVE-2021-44228) – эта библиотека используется миллионами Java-приложений для регистрации сообщений об ошибках. Злоумышленники уже активно используют эту уязвимость в атаках. Так можно ли создать безопасные IT-системы для госсектора на основе открытого ПО?

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных