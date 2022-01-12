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Поймать единорога

На чем растет популярность инвестиций в финтех-стартапы
Шухрат Ибрагимов

10 лет назад часто говорили, что банкам скоро придет конец и их бизнес полностью перейдет к прорывным технологическим компаниям. Высказывалось и противоположное мнение: банковское лобби обладает большой силой и не допустит такого развития событий. В итоге до недавних пор резких изменений на этом рынке не было. Венчурные капиталисты все эти 10 лет активно инвестировали в финтех-стартапы, которые сегодня по темпам роста бьют все рекорды.

При этом активный приток инвестиций в финтех происходит в последние 5–7 лет по мере роста количества поздних раундов финансирования. Если в 2010 г. инвестиции в финтех составили $1,7 млрд, в 2015-м – $26 млрд, то в 2021 г. – уже более $100 млрд.

Шесть финтех-единорогов 2021 г.

Посмотрим на шесть финтех-компаний, выделенных в обзоре TechCrunch, которые в этом году стали единорогами, и на объемы инвестиций, которые им удалось привлечь:

Mynt – филиппинский стартап, который занимается денежными переводами и кредитными продуктами. Его клиенты также получают доступ к услугам страхования, инвестирования и займов. Его основное направление – мобильный кошелек GCASH, которым на ноябрь 2021 г. пользуется порядка 48 млн человек. В прошлом году Mynt оценили в $2 млрд и проекту удалось привлечь $300 млн инвестиций. Это первый в истории Филиппин стартап с оценкой выше $1 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных