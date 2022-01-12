Поймать единорога

10 лет назад часто говорили, что банкам скоро придет конец и их бизнес полностью перейдет к прорывным технологическим компаниям. Высказывалось и противоположное мнение: банковское лобби обладает большой силой и не допустит такого развития событий. В итоге до недавних пор резких изменений на этом рынке не было. Венчурные капиталисты все эти 10 лет активно инвестировали в финтех-стартапы, которые сегодня по темпам роста бьют все рекорды.