Поймать единорога

Поймать единорогаНа чем растет популярность инвестиций в финтех-стартапы
10 лет назад часто говорили, что банкам скоро придет конец и их бизнес полностью перейдет к прорывным технологическим компаниям. Высказывалось и противоположное мнение: банковское лобби обладает большой силой и не допустит такого развития событий. В итоге до недавних пор резких изменений на этом рынке не было. Венчурные капиталисты все эти 10 лет активно инвестировали в финтех-стартапы, которые сегодня по темпам роста бьют все рекорды.
При этом активный приток инвестиций в финтех происходит в последние 5–7 лет по мере роста количества поздних раундов финансирования. Если в 2010 г. инвестиции в финтех составили $1,7 млрд, в 2015-м – $26 млрд, то в 2021 г. – уже более $100 млрд.
Шесть финтех-единорогов 2021 г.
Посмотрим на шесть финтех-компаний, выделенных в обзоре TechCrunch, которые в этом году стали единорогами, и на объемы инвестиций, которые им удалось привлечь:
Mynt – филиппинский стартап, который занимается денежными переводами и кредитными продуктами. Его клиенты также получают доступ к услугам страхования, инвестирования и займов. Его основное направление – мобильный кошелек GCASH, которым на ноябрь 2021 г. пользуется порядка 48 млн человек. В прошлом году Mynt оценили в $2 млрд и проекту удалось привлечь $300 млн инвестиций. Это первый в истории Филиппин стартап с оценкой выше $1 млрд.