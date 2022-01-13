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Зеленеющие самолеты

Как пандемия изменила мировой рынок авиаперевозок
Максим Царев , Генеральный директор Chapman Freeborn Ru

Уходящий год прошел под знаком восстановления рынка авиаперевозок. Сократившись в 2020 г. на 40%, глобальный авиационный пассажиропоток по итогам 2021 г. увеличился на 26% (до 2,28 млрд человек), следует из последней оценки Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA). При этом трафик грузовых авиаперевозок вырастет на 18% (до 66,2 млн т), преодолев уровень 2019 г. Улучшатся и финансовые показатели отрасли: если в 2020 г. авиакомпании терпели в среднем $76 убытков на каждого пассажира, то в 2021 г. удельная величина потерь снизится до $23.

Это не означает, что авиационный сектор медленно, но верно возвращается к статус-кво. COVID-19 привнес в отрасль изменения, которые будут во многом определять ее жизнь и после завершения пандемии. В их числе – череда знаковых банкротств, вызванных убытками операторов авиаперевозок на фоне закрытия границ и локдаунов. Одной из первых жертв кризиса стала австралийская Virgin Australia, которая весной 2020 г. оказалась неспособна обслуживать долг на $6,8 млрд, в результате чего по решению кредиторов была продана американской инвестиционной Bain Capital за $3,5 млрд. Вслед за этим последовали банкротства тайской NokScoot, британской Virgin Atlantic, японской Air Asia Japan, итальянской Alitalia и еще более двух десятков компаний.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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