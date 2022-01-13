Зеленеющие самолеты

Это не означает, что авиационный сектор медленно, но верно возвращается к статус-кво. COVID-19 привнес в отрасль изменения, которые будут во многом определять ее жизнь и после завершения пандемии. В их числе – череда знаковых банкротств, вызванных убытками операторов авиаперевозок на фоне закрытия границ и локдаунов. Одной из первых жертв кризиса стала австралийская Virgin Australia, которая весной 2020 г. оказалась неспособна обслуживать долг на $6,8 млрд, в результате чего по решению кредиторов была продана американской инвестиционной Bain Capital за $3,5 млрд. Вслед за этим последовали банкротства тайской NokScoot, британской Virgin Atlantic, японской Air Asia Japan, итальянской Alitalia и еще более двух десятков компаний.