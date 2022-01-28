Чернышенко отправится в Казахстан

После разрешения случившегося политического кризиса у президента Токаева всё меньше пространства для многовекторной политики, которая практиковалась все предыдущие 30 лет. И от его выбора на самом деле зависит судьба всего региона, особенно в ситуации, когда ведутся переговоры между Россией и НАТО о нерасширении альянса на восток. Принимая во внимание весь этот спектр вопросов, Чернышенко предстоит не просто обсудить то, что находится в его компетенции, но и выяснить, какие дальнейшие действия планирует предпринять казахстанское руководство после стабилизации ситуации в стране. И в зависимости от того, с какими вестями он приедет из столицы Казахстана, будет понятно, в каком направлении пойдет российско-казахстанское сотрудничество.