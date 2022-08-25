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Дожди реже, пожары чаще

Последствия глобального потепления налицо
Александр Чернокульский , старший научный сотрудник Лаборатории теории климата Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН
Сильная дымная мгла окутывала Москву за последние 50 лет несколько раз: летом 1972, 2002 и 2010 гг. Каждый из этих годов характеризовался очень сухой и жаркой погодой

Дым от пожаров в близлежащих от столицы регионах все чаще становится причиной загрязнения воздуха в Москве. Потепление климата может привести к более частым пожарам вкупе с редкими дождями.

Москвичи ощущают запах гари от лесных пожаров и с ужасом вспоминают лето 2010 г. На самом деле дым от пожаров регулярно долетает до столицы. Чаще всего запах гари ощущается весной – из-за варварской привычки людей устраивать весенние палы, которую никак не изживут ни высокие штрафы, ни просветительская деятельность. Правда, от весенних палов дым обычно не плотный и кратковременный. Но иногда Москву окутывает настоящий смог от горящих лесов. Хотя «смог» не самый корректный термин в данном случае, потому что он означает аэрозольное загрязнение от антропогенных источников (от каминных труб, автомобилей и т. д.). Для сильного аэрозольного загрязнения от природных источников используется термин «мгла», в случае пожаров это «дымная мгла».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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