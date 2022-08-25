Страна победившего каудильизма между США и Китаем

Страна победившего каудильизма между США и КитаемКакое государство досталось новому руководству Филиппин
За шесть лет правления Карателя на Филиппинах изменилось сознание людей. Они перестали слушать тех, кто предостерегал их от возврата к диктатуре.
Новые руководители Филиппин, президент Фердинанд Маркос-младший и вице-президент Сара Дутерте, начинают свою деятельность в непростой ситуации. К тяжелому экономическому положению и удручающему наследию предыдущего правителя Родриго Дутерте по прозвищу Каратель (отца нынешнего вице-президента), при котором тысячи людей, заподозренных в преступлениях, были убиты без суда и следствия, добавилась внешнеполитическая напряженность. Демонстративный полет спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань и угроза военного конфликта между США и КНР заставляют Филиппины, расположенные рядом с зоной противостояния, выбирать союзников.
Во время президентства Карателя такие проблемы перед Филиппинами не стояли. Дутерте демонстративно дружил с Китаем, говорил комплименты в адрес президента РФ Владимира Путина, а Барака Обаму обзывал неприличными словами. Правда, Дутерте продолжал придерживаться Договора о взаимной обороне с США и получал американскую военную помощь. С Россией Филиппины связывала заочная симпатия – торговля между двумя странами относительно невелика.