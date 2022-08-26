«Жизнь по вызову»: женские тела и серьезные дела

Девушка Настя (Лиза Моряк, известна по фильмам «Гудбай, Америка» и «Девушки бывают разные») приезжает на поезде из Калуги в Москву, заходит в вокзальный туалет, надевает ботфорты с кожаной мини-юбкой и идет устраиваться в эскорт-агентство «Мэджик». Агентством руководит мужчина по фамилии Шмидт и по прозвищу Волшебный (Павел Прилучный, сериалы «Мажор» и «Призрак») – он строг, но справедлив. Ему помогают администратор Галина (Виктория Богатырева, сериал «Чикатило») и вышибала Рыбак (Олег Каменщиков, фильм «Дурак» и сериал «Чернобыль: Зона отчуждения») – тоже строгие, но справедливые.