Восток и Запад столкнулись в Ливии

Восток и Запад столкнулись в ЛивииПеремирие между ливийскими военизированными группировками нарушено
Длившееся почти два года шаткое перемирие между ливийскими военизированными группировками нарушено. Вооруженные отряды, подчиняющиеся Фатхи Башаге – главе правительства, сформированного на востоке страны, – атаковали столицу Триполи, контролируемую так называемым правительством национального единства (ПНЕ) под руководством Абдула Хамида Дбейбы.
Легитимность обоих правительств вызывает большие сомнения. Правительство Башаги, сформированное парламентом, заседающим в Тобруке, представляет племена востока страны, а ПНЕ, расположившееся в Триполи, – запад. ПНЕ было признано Евросоюзом и рядом других стран в качестве общеливийского, но только до проведения всеобщих выборов. Поскольку выборы не состоялись, легитимность этого правительства оказалась под вопросом. Как, впрочем, и законность правительства Башаги, назначенного парламентом, представляющим лишь часть страны.