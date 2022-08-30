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Восток и Запад столкнулись в Ливии

Перемирие между ливийскими военизированными группировками нарушено
Евгений Трифонов , политолог

Длившееся почти два года шаткое перемирие между ливийскими военизированными группировками нарушено. Вооруженные отряды, подчиняющиеся Фатхи Башаге – главе правительства, сформированного на востоке страны, – атаковали столицу Триполи, контролируемую так называемым правительством национального единства (ПНЕ) под руководством Абдула Хамида Дбейбы.

Легитимность обоих правительств вызывает большие сомнения. Правительство Башаги, сформированное парламентом, заседающим в Тобруке, представляет племена востока страны, а ПНЕ, расположившееся в Триполи, – запад. ПНЕ было признано Евросоюзом и рядом других стран в качестве общеливийского, но только до проведения всеобщих выборов. Поскольку выборы не состоялись, легитимность этого правительства оказалась под вопросом. Как, впрочем, и законность правительства Башаги, назначенного парламентом, представляющим лишь часть страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных