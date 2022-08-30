Восток и Запад столкнулись в Ливии

Легитимность обоих правительств вызывает большие сомнения. Правительство Башаги, сформированное парламентом, заседающим в Тобруке, представляет племена востока страны, а ПНЕ, расположившееся в Триполи, – запад. ПНЕ было признано Евросоюзом и рядом других стран в качестве общеливийского, но только до проведения всеобщих выборов. Поскольку выборы не состоялись, легитимность этого правительства оказалась под вопросом. Как, впрочем, и законность правительства Башаги, назначенного парламентом, представляющим лишь часть страны.