Локализация против импортозамещения

Импортозамещение, согласно российским законам, предписано правительственным организациям всех уровней, от федерального до муниципального, оборонным и силовым ведомствам, а также ряду компаний с государственным участием. Полное импортозамещение на данный момент остается для них стратегической целью, так как реализовать его только исходя из имеющихся в России разработок нельзя. Например, предназначенные для импортозамещения операционные системы BaseALT, Astra или Rosa основаны на ядре Linux. Хотя это платформа с открытым исходным кодом, но все-таки она западная. Законодательно доля российского ПО в инфраструктуре госструктур четко зафиксирована, и она не равняется 100% – сегодня это только 30–50% в зависимости от компании.