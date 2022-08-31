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Локализация против импортозамещения

Если крупные вендоры вернутся в РФ, им не удастся возвратить свою долю рынка полностью
Сергей Идиятов , Руководитель направления консалтинга ALP ITSM

Импортозамещение, согласно российским законам, предписано правительственным организациям всех уровней, от федерального до муниципального, оборонным и силовым ведомствам, а также ряду компаний с государственным участием. Полное импортозамещение на данный момент остается для них стратегической целью, так как реализовать его только исходя из имеющихся в России разработок нельзя. Например, предназначенные для импортозамещения операционные системы BaseALT, Astra или Rosa основаны на ядре Linux. Хотя это платформа с открытым исходным кодом, но все-таки она западная. Законодательно доля российского ПО в инфраструктуре госструктур четко зафиксирована, и она не равняется 100% – сегодня это только 30–50% в зависимости от компании.

Попытки реализовать импортозамещение на национальном уровне предпринимали, например, в Германии, но их нельзя назвать успешными. Больших результатов добился Китай. Во многом успех зависит от воли руководства, ресурсов, интеллектуального капитала страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных