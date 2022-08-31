Локализация против импортозамещения

Локализация против импортозамещенияЕсли крупные вендоры вернутся в РФ, им не удастся возвратить свою долю рынка полностью
Импортозамещение, согласно российским законам, предписано правительственным организациям всех уровней, от федерального до муниципального, оборонным и силовым ведомствам, а также ряду компаний с государственным участием. Полное импортозамещение на данный момент остается для них стратегической целью, так как реализовать его только исходя из имеющихся в России разработок нельзя. Например, предназначенные для импортозамещения операционные системы BaseALT, Astra или Rosa основаны на ядре Linux. Хотя это платформа с открытым исходным кодом, но все-таки она западная. Законодательно доля российского ПО в инфраструктуре госструктур четко зафиксирована, и она не равняется 100% – сегодня это только 30–50% в зависимости от компании.
Попытки реализовать импортозамещение на национальном уровне предпринимали, например, в Германии, но их нельзя назвать успешными. Больших результатов добился Китай. Во многом успех зависит от воли руководства, ресурсов, интеллектуального капитала страны.