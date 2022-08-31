Визовые санкции как признак слабости

Визовые санкции в отношении России стали острым новостным поводом и предметом для дискуссий в рядах ЕС. Оформилась группа стран, так или иначе разделяющих идею полностью закрыть доступ россиян в ЕС. Среди них – бывшие социалистические страны (Польша, Чехия и Словакия), бывшие советские республики (Латвия, Литва, Эстония), страны Северной Европы (Финляндия, Дания и Швеция), а также Бельгия. Остальные страны пока либо не высказывались, либо усомнились в идее полного запрета. Тем не менее они так или иначе выступают за расширение ограничений в отношении отдельных категорий российских граждан.