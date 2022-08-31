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Визовые санкции как признак слабости

Манипуляции ЕС вызовут у россиян раздражение
Иван Тимофеев , программный директор Российского совета по международным делам

Визовые санкции в отношении России стали острым новостным поводом и предметом для дискуссий в рядах ЕС. Оформилась группа стран, так или иначе разделяющих идею полностью закрыть доступ россиян в ЕС. Среди них – бывшие социалистические страны (Польша, Чехия и Словакия), бывшие советские республики (Латвия, Литва, Эстония), страны Северной Европы (Финляндия, Дания и Швеция), а также Бельгия. Остальные страны пока либо не высказывались, либо усомнились в идее полного запрета. Тем не менее они так или иначе выступают за расширение ограничений в отношении отдельных категорий российских граждан.

По всей видимости, решение о полном запрете принято не будет. Для него будет сложно получить консенсус в Совете ЕС. Но на деле мы с большой вероятностью увидим запреты на въезд в союз через некоторые из упомянутых выше стран и сокращение количества выданных виз от остальных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных