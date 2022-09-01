Нам как воздух нужны учителя, которые бы научили учителей

Нам как воздух нужны учителя, которые бы научили учителейВ России сложилась непростая ситуация с науками об образовании
Новый учебный год станет знаковым для всего образовательного сообщества: грядет Год педагога и наставника, профессия учителя еще никогда не была в таком фокусе общественного внимания. И здесь уместно напомнить: без опоры на серьезную науку невозможно ни обучение, ни воспитание. Но ситуация с науками об образовании, к сожалению, у нас в стране очень непростая.
Мы провели анализ всех диссертационных работ по педагогическим наукам за последние 10 лет. Что он показал? На первом месте по количеству защищенных работ находится иностранный язык. Гораздо меньше защищались по вопросам преподавания литературы, истории, географии. И практически не защищались диссертации по таким темам, как воспитание, взаимодействие семьи и школы. Отсутствуют диссертации за 10 лет по направлениям родной язык, обществознание, культурология, гуманитарные и общественные науки (уровни начального образования).