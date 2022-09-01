Нам как воздух нужны учителя, которые бы научили учителей

Новый учебный год станет знаковым для всего образовательного сообщества: грядет Год педагога и наставника, профессия учителя еще никогда не была в таком фокусе общественного внимания. И здесь уместно напомнить: без опоры на серьезную науку невозможно ни обучение, ни воспитание. Но ситуация с науками об образовании, к сожалению, у нас в стране очень непростая.