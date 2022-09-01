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Нам как воздух нужны учителя, которые бы научили учителей

В России сложилась непростая ситуация с науками об образовании
Ольга Васильева , Президент Российской академии образования

Новый учебный год станет знаковым для всего образовательного сообщества: грядет Год педагога и наставника, профессия учителя еще никогда не была в таком фокусе общественного внимания. И здесь уместно напомнить: без опоры на серьезную науку невозможно ни обучение, ни воспитание. Но ситуация с науками об образовании, к сожалению, у нас в стране очень непростая.

Мы провели анализ всех диссертационных работ по педагогическим наукам за последние 10 лет. Что он показал? На первом месте по количеству защищенных работ находится иностранный язык. Гораздо меньше защищались по вопросам преподавания литературы, истории, географии. И практически не защищались диссертации по таким темам, как воспитание, взаимодействие семьи и школы. Отсутствуют диссертации за 10 лет по направлениям родной язык, обществознание, культурология, гуманитарные и общественные науки (уровни начального образования).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных