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Как разблокировать активы в европейских депозитариях

Но владельцам, скорее всего, придется пройти непростую процедуру KYC
Андрей Тарасов , менеджер продуктов компании «Винвестор»

Еврокомиссия смягчила финансовые санкции в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД), позволив собственным контрагентам проводить с ним операции при выполнении нескольких условий. В целом это позволяет российским инвесторам надеяться на разблокировку их замороженных активов вроде средств в биржевых фондах российских провайдеров. Но для этого им, скорее всего, придется пройти непростую процедуру KYC.

После начала СВО многие российские инвесторы лишились возможности управлять своими активами, цепочка хранения которых шла через зарубежные депозитарии, такие как Euroclear и Clearstream. В частности, под заморозку подпали биржевые фонды (БПИФ/ETF), которые часто использовались относительно консервативными инвесторами для привязки долей своих портфелей к широким и специфическим зарубежным биржевым индексам вроде S&P 500, NASDAQ, STOXX 600 и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных