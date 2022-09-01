Как разблокировать активы в европейских депозитариях

После начала СВО многие российские инвесторы лишились возможности управлять своими активами, цепочка хранения которых шла через зарубежные депозитарии, такие как Euroclear и Clearstream. В частности, под заморозку подпали биржевые фонды (БПИФ/ETF), которые часто использовались относительно консервативными инвесторами для привязки долей своих портфелей к широким и специфическим зарубежным биржевым индексам вроде S&P 500, NASDAQ, STOXX 600 и т. д.