Как разблокировать активы в европейских депозитариях

Как разблокировать активы в европейских депозитарияхНо владельцам, скорее всего, придется пройти непростую процедуру KYC
Еврокомиссия смягчила финансовые санкции в отношении российского Национального расчетного депозитария (НРД), позволив собственным контрагентам проводить с ним операции при выполнении нескольких условий. В целом это позволяет российским инвесторам надеяться на разблокировку их замороженных активов вроде средств в биржевых фондах российских провайдеров. Но для этого им, скорее всего, придется пройти непростую процедуру KYC.
После начала СВО многие российские инвесторы лишились возможности управлять своими активами, цепочка хранения которых шла через зарубежные депозитарии, такие как Euroclear и Clearstream. В частности, под заморозку подпали биржевые фонды (БПИФ/ETF), которые часто использовались относительно консервативными инвесторами для привязки долей своих портфелей к широким и специфическим зарубежным биржевым индексам вроде S&P 500, NASDAQ, STOXX 600 и т. д.