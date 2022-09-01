Горбачев и ход мировой истории

Если смотреть на его роль через строгие линзы науки о международной политике, то благодаря Горбачеву мы действительно столкнулись с первым в человеческой истории случаем, когда могущественное государство повело себя нерационально – отказалось от завоеванных с большим трудом позиций и уступило своим противникам, не вступая в решающее сражение. Это даже позволило возникнуть новым направлениям в нашей дисциплине, утверждающим, что самое важное – это не объективная реальность, а ее индивидуальное восприятие теми, кто принимает решения. Государства так раньше никогда не поступали, и для России, будем надеяться, одного опыта окажется достаточно. Тем более что прецедент действительно можно записать на счет уникальной политической системы позднего СССР, которая не могла полноценно отражать национальные интересы народа России. С практической точки зрения в результате деятельности Горбачева один международный порядок сменился другим, что также впервые случилось в мировой истории из-за деятельности одного человека. В этом отношении Михаил Горбачев действительно оказался первопроходцем – каждый из крупных политиков прошлого мог внести вклад в создание нового порядка, но полностью разрушить существующий оказалось не по силам никому.