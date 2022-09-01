Горбачев и ход мировой истории

Горбачев и ход мировой историиКаждое новое событие мы можем оценивать только в тех условиях, когда оно происходит
Среди всех возможных характеристик внешнеполитического наследия Михаила Горбачева именно президентская «оказал огромное влияние на ход мировой истории» является наиболее точной. Просто потому, что любые другие – это неизбежно субъективные интерпретации, содержание которых зависит от личных взглядов на лучший способ развития России и мира в современных условиях тех, кто выносит конкретные суждения. То, являются ли перенесенные затем страдания и жертвы приемлемой платой за полученный в правление Горбачева колоссальный объем личных свобод, также самостоятельно решать каждому русскому человеку. Навязывать здесь одну точку зрения было бы неправильно и, что самое важное, бессмысленно.
Если смотреть на его роль через строгие линзы науки о международной политике, то благодаря Горбачеву мы действительно столкнулись с первым в человеческой истории случаем, когда могущественное государство повело себя нерационально – отказалось от завоеванных с большим трудом позиций и уступило своим противникам, не вступая в решающее сражение. Это даже позволило возникнуть новым направлениям в нашей дисциплине, утверждающим, что самое важное – это не объективная реальность, а ее индивидуальное восприятие теми, кто принимает решения. Государства так раньше никогда не поступали, и для России, будем надеяться, одного опыта окажется достаточно. Тем более что прецедент действительно можно записать на счет уникальной политической системы позднего СССР, которая не могла полноценно отражать национальные интересы народа России. С практической точки зрения в результате деятельности Горбачева один международный порядок сменился другим, что также впервые случилось в мировой истории из-за деятельности одного человека. В этом отношении Михаил Горбачев действительно оказался первопроходцем – каждый из крупных политиков прошлого мог внести вклад в создание нового порядка, но полностью разрушить существующий оказалось не по силам никому.