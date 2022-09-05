Испытание огнем для «новой Эвиты»

Вечером 1 сентября преступник попытался выстрелить в вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, возвращавшуюся домой. Покушение не удалось – пистолет дал осечку. Мотивы стрелявшего, 35-летнего бразильца, уже имевшего проблемы с законом, пока неизвестны. Но в глазах латиноамериканского политического сообщества покушение сразу получило политическое звучание.