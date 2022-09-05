Испытание огнем для «новой Эвиты»Кто хотел убить Кристину Киршнер
Вечером 1 сентября преступник попытался выстрелить в вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, возвращавшуюся домой. Покушение не удалось – пистолет дал осечку. Мотивы стрелявшего, 35-летнего бразильца, уже имевшего проблемы с законом, пока неизвестны. Но в глазах латиноамериканского политического сообщества покушение сразу получило политическое звучание.
Нападение сразу же осудили левые лидеры континента – президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель-Диас Канель, президент Боливии Луис Арсе, президент Чили Габриэль Борич и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Последний, по-видимому, взбешенный тем, что стрелявший оказался его соотечественником, назвал преступника «фашистом».
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