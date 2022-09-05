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Испытание огнем для «новой Эвиты»

Кто хотел убить Кристину Киршнер
Евгений Трифонов , политолог

Вечером 1 сентября преступник попытался выстрелить в вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, возвращавшуюся домой. Покушение не удалось – пистолет дал осечку. Мотивы стрелявшего, 35-летнего бразильца, уже имевшего проблемы с законом, пока неизвестны. Но в глазах латиноамериканского политического сообщества покушение сразу получило политическое звучание.

Нападение сразу же осудили левые лидеры континента – президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Кубы Мигель-Диас Канель, президент Боливии Луис Арсе, президент Чили Габриэль Борич и экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Последний, по-видимому, взбешенный тем, что стрелявший оказался его соотечественником, назвал преступника «фашистом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных