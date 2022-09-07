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Крах чилийской утопии

Чилийские избиратели отвергли проект новой конституции, удивительной по содержанию
Евгений Трифонов , политолог

Принятие новой конституции – важнейший проект президента Борича и поддерживающих его левых сил. Действующий основной закон не устраивает левый политический сектор прежде всего тем, что он принят при диктатуре Пиночета.

Проект конституции, предложенный чилийцам, производит странное впечатление. В нем, например, куда-то исчезло определение Чили как демократического государства, а также понятие «чилийцы»: вместо него Чили определялась как страна 11 наций. Зато появилась статья о гендерном паритете, согласно которой женщины должны составлять 50% работников всех государственных и частных (!) организаций. Это, конечно, очень толерантно и политкорректно, но вряд ли могла вдохновить избирателей перспектива того, что, например, на шахтах или в дорожном строительстве половина рабочих будет прекрасного пола.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных