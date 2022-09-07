Крах чилийской утопии

Проект конституции, предложенный чилийцам, производит странное впечатление. В нем, например, куда-то исчезло определение Чили как демократического государства, а также понятие «чилийцы»: вместо него Чили определялась как страна 11 наций. Зато появилась статья о гендерном паритете, согласно которой женщины должны составлять 50% работников всех государственных и частных (!) организаций. Это, конечно, очень толерантно и политкорректно, но вряд ли могла вдохновить избирателей перспектива того, что, например, на шахтах или в дорожном строительстве половина рабочих будет прекрасного пола.