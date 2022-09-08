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Реестр недопустимых нарушений кибербезопасности поможет государству и бизнесу

Он позволит приоритизировать вероятные угрозы и упорядочить методы защиты
Андрей Тимошенко , руководитель ИБ-практики ООО «Акстим» (ex-Accenture)

В августе Минцифры анонсировало, что до конца года в России будет создан реестр недопустимых событий кибербезопасности. По замыслу министерства он поможет разным организациям и субъектам критической информационной инфраструктуры выполнять требования законодательства. Ответственные за информационную безопасность (ИБ) топ-менеджеры, назначенные в исполнение указа президента № 250, получат список наиболее критичных угроз.

Понятие «недопустимое событие информационной безопасности» – новое для российского правового поля. Для разных отраслей они будут выглядеть по-разному: для банка это остановка деятельности или кража со счетов огромных сумм денег, для производства – авария, которая приведет к гибели людей, вреду для окружающей среды или длительной остановке производства или поставок. Предполагается, что будет разделен на отрасли и новый реестр.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных