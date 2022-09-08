Реестр недопустимых нарушений кибербезопасности поможет государству и бизнесу

Понятие «недопустимое событие информационной безопасности» – новое для российского правового поля. Для разных отраслей они будут выглядеть по-разному: для банка это остановка деятельности или кража со счетов огромных сумм денег, для производства – авария, которая приведет к гибели людей, вреду для окружающей среды или длительной остановке производства или поставок. Предполагается, что будет разделен на отрасли и новый реестр.