Инфляция рискует стать структурной проблемой мировой экономики

Инфляция рискует стать структурной проблемой мировой экономикиВозможно, мы вступаем в эпоху деглобализации
Глобализация стала одной из основных причин низкой инфляции в мире за прошедшие десятилетия. Она дала возможность поднять головы сегодняшним экономическим гигантам, прежде всего Китаю. Именно она позволила гладко преодолеть последствия кризиса 2008–2009 гг.
В последние годы мы наблюдаем процессы, которые по своей природе не относятся к глобализационным. Brexit, торговые войны, масштабные санкции против отдельных экономик, военные эскалации во всех частях земного шара.
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