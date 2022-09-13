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К чему ведут угрозы Эрдогана

Турецкий лидер демонстрирует все больше агрессии в отношении Греции
Евгений Трифонов , политолог

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз поразил наблюдателей. На фестивале авиации и космонавтики «Текнофест» в городе Самсуне, где ВПК демонстрировал свои достижения, турецкий лидер выступил с угрозами в адрес Греции. «Эй, Греция! Не забывай свою историю. Если продолжишь свои действия, тебе придется за это заплатить тяжелую цену. Скажу одно: не забывай Измир! <...> Мы можем внезапно нагрянуть ночью!» – заявил Эрдоган.

Отношения между Турцией и Грецией традиционно тяжелые: две страны неоднократно балансировали на грани войны. В конце августа греческий комплекс ПВО С-300 угрожал турецким истребителям, что вызвало бурное негодование Эрдогана (впрочем, Афины категорически отрицают факт угрозы).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных