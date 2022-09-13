К чему ведут угрозы Эрдогана

К чему ведут угрозы ЭрдоганаТурецкий лидер демонстрирует все больше агрессии в отношении Греции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз поразил наблюдателей. На фестивале авиации и космонавтики «Текнофест» в городе Самсуне, где ВПК демонстрировал свои достижения, турецкий лидер выступил с угрозами в адрес Греции. «Эй, Греция! Не забывай свою историю. Если продолжишь свои действия, тебе придется за это заплатить тяжелую цену. Скажу одно: не забывай Измир! <...> Мы можем внезапно нагрянуть ночью!» – заявил Эрдоган.
Отношения между Турцией и Грецией традиционно тяжелые: две страны неоднократно балансировали на грани войны. В конце августа греческий комплекс ПВО С-300 угрожал турецким истребителям, что вызвало бурное негодование Эрдогана (впрочем, Афины категорически отрицают факт угрозы).
Вы видите 14% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам