Операции с персональными данными нужно ограничить

Операции с персональными данными нужно ограничитьЭто поможет профилактировать утечки данных
Качественное фото паспорта – удача для преступника. На основе биометрической фотографии в паспорте можно создать анимированное изображение, а потом и дипфейк. Его используют для создания синтезированной личности и для атак на сервисы, банки, госорганы. Такие инциденты случаются в России каждый день.
Синтезированием лиц первыми заинтересовались ученые для борьбы с мошенничеством. В 2017 г. специалисты из NVIDIA и Университета Аалто представили метод обучения нейросети, при котором она генерирует из изображений низкого разрешения фотографии все большего и большего разрешения.
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