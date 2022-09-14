Операции с персональными данными нужно ограничить

Качественное фото паспорта – удача для преступника. На основе биометрической фотографии в паспорте можно создать анимированное изображение, а потом и дипфейк. Его используют для создания синтезированной личности и для атак на сервисы, банки, госорганы. Такие инциденты случаются в России каждый день.