Европа лишилась одного из факторов богатства

Европа на 84% зависит от импортного газа, из которого 42% поставлялось в 2021 г. из России: 40% по трубопроводам и 2% в виде СПГ. Российский газ тек в Европу по трем основным артериям: «Северный поток» (59,2 млрд куб. в 2021 г.), трубопровод Ямал – Европа с конечной точкой в Германии у самой границы с Польшей (30 млрд куб. м) и через Украину (41,7 млрд куб. м). Еще 27 млрд куб. м было поставлено через «Турецкий поток» и «Голубой поток».