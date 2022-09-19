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Европа лишилась одного из факторов богатства

К чему приведет энергетический кризис в Старом Свете
Анатолий Попов , заместитель председателя правления Сбербанка
Газ как фактор богатства

Эйфелева башня будет теперь гаснуть на час раньше, в фитнес-центрах Ганновера нет горячей воды, а в европейских домах этой зимой будет не выше 19 градусов по Цельсию. Это далеко не все возможные последствия энергетического кризиса в Европе, которая начала считать каждый кубометр газа, скандируя «Save gas for a safe winter» («Сэкономь газ для безопасной зимы»).

Европа на 84% зависит от импортного газа, из которого 42% поставлялось в 2021 г. из России: 40% по трубопроводам и 2% в виде СПГ. Российский газ тек в Европу по трем основным артериям: «Северный поток» (59,2 млрд куб. в 2021 г.), трубопровод Ямал – Европа с конечной точкой в Германии у самой границы с Польшей (30 млрд куб. м) и через Украину (41,7 млрд куб. м). Еще 27 млрд куб. м было поставлено через «Турецкий поток» и «Голубой поток».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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