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ТК и УК лишь формально защищают соискателей от дискриминации при приеме на работу

За рубежом их успешно дополняют неформальные институты
Екатерина Тягай , партнер коллегии адвокатов Pen & Paper

Основная проблема в делах о дискриминации на работе заключается в том, что такая дискриминация все чаще носит латентный, или камуфлированный, характер. Гротескные примеры ситуаций, когда в вакансиях прямо указывают, что кандидаты должны быть, например, «арийскими женщинами модельной внешности до 26 лет, не состоящими в браке и не планирующими иметь детей», разумеется, почти не встречаются, поскольку на этот случай есть простые и понятные меры реагирования. На практике же специалисты по HR и сами работодатели при интервьюировании потенциальных сотрудников могут позволить себе не под запись задать как раз все «неудобные» вопросы, а в формальной причине отказа кандидату будет значиться предельно корректная и труднооспоримая причина, связанная сугубо с профессиональными качествами и навыками.

По Конвенции МОТ № 111 «Относительно дискриминации в области труда и занятий» 1958 г. не считается дискриминацией различие, исключение или предпочтение, если оно основано на специфических требованиях, связанных с определенной работой. Соответственно, если определенные физические качества необходимы для выполнения работы в силу ее специфики, работодатель может такие требования предъявлять.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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