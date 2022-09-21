ТК и УК лишь формально защищают соискателей от дискриминации при приеме на работу

ТК и УК лишь формально защищают соискателей от дискриминации при приеме на работуЗа рубежом их успешно дополняют неформальные институты
Основная проблема в делах о дискриминации на работе заключается в том, что такая дискриминация все чаще носит латентный, или камуфлированный, характер. Гротескные примеры ситуаций, когда в вакансиях прямо указывают, что кандидаты должны быть, например, «арийскими женщинами модельной внешности до 26 лет, не состоящими в браке и не планирующими иметь детей», разумеется, почти не встречаются, поскольку на этот случай есть простые и понятные меры реагирования. На практике же специалисты по HR и сами работодатели при интервьюировании потенциальных сотрудников могут позволить себе не под запись задать как раз все «неудобные» вопросы, а в формальной причине отказа кандидату будет значиться предельно корректная и труднооспоримая причина, связанная сугубо с профессиональными качествами и навыками.
По Конвенции МОТ № 111 «Относительно дискриминации в области труда и занятий» 1958 г. не считается дискриминацией различие, исключение или предпочтение, если оно основано на специфических требованиях, связанных с определенной работой. Соответственно, если определенные физические качества необходимы для выполнения работы в силу ее специфики, работодатель может такие требования предъявлять.