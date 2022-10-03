Жилищный вопрос информационного общества

Жилищный вопрос информационного обществаПочему буксует льготная ипотека для IT-специалистов
Программа льготной ипотеки для IT-специалистов была запущена в России в мае в ответ на начавшийся после 24 февраля отъезд специалистов за рубеж. Для остановки релокационного оттока правительство ввело ряд мер, где наряду с отсрочкой от службы в ВС РФ ипотека была одним из главных козырей.
Планы выглядели амбициозно: до конца 2024 г. в качестве цели программы были обозначены 50 000 кредитов на общую сумму около 240 млрд руб. Льготная IT-ипотека предполагает ставку до 5% годовых (можно, например, найти 4,5 или 4,7%).
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