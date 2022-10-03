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Жилищный вопрос информационного общества

Почему буксует льготная ипотека для IT-специалистов
Дмитрий Пучков , заместитель гендиректора компании CorpSoft24

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов была запущена в России в мае в ответ на начавшийся после 24 февраля отъезд специалистов за рубеж. Для остановки релокационного оттока правительство ввело ряд мер, где наряду с отсрочкой от службы в ВС РФ ипотека была одним из главных козырей.

Планы выглядели амбициозно: до конца 2024 г. в качестве цели программы были обозначены 50 000 кредитов на общую сумму около 240 млрд руб. Льготная IT-ипотека предполагает ставку до 5% годовых (можно, например, найти 4,5 или 4,7%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных