Жилищный вопрос информационного общества

Программа льготной ипотеки для IT-специалистов была запущена в России в мае в ответ на начавшийся после 24 февраля отъезд специалистов за рубеж. Для остановки релокационного оттока правительство ввело ряд мер, где наряду с отсрочкой от службы в ВС РФ ипотека была одним из главных козырей.