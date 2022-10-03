Где деньги?Размышления о результатах денежно-кредитной политики
Без инвестиций не может быть экономического роста, а без кредита не получится профинансировать необходимый для расширенного воспроизводства экономики объем инвестиций. В современной рыночной экономике именно банковский кредит выполняет функцию авансирования экономического роста. Соответственно, чем быстрее развивается экономика, тем выше ее кредитоемкость. Например, отношение кредита к ВВП в Китае составляет более 150%, в Японии – более 200%. В России же этот показатель менее 50% ВВП. Доля кредита в финансировании инвестиций составляет 15% по сравнению с 50–70% в странах-лидерах. То есть подавляющая часть инвестиций в основной капитал финансируется за счет собственных средств предприятий, что обеспечивает лишь простое воспроизводство экономики.
Необходимые для развития собственные средства имеют только экспортно ориентированные предприятия добывающей промышленности и химико-металлургического комплекса, что предопределяет сырьевую ориентацию развития российской экономики. Они же могли делать относительно дешевые займы за рубежом. В ситуации, когда ЦБ ограничивает внутренний кредит, экономика автоматически переориентируется на спрос и источники кредита за рубежом, что и стало основной причиной превращения России в сырьевой придаток европейской, а теперь уже и китайской экономики.