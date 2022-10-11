Трудности релокации: почему работа за границей незаконна

Из этого правила, однако, есть исключения. И Конституция, и сам ТК устанавливают приоритет международных договоров Российской Федерации над национальным законодательством. У России есть договоры с рядом государств, которые позволяют сторонам трудовых отношений выбирать, законодательство какой из стран будет к этим отношениям применяться. Соответствующие договоренности у России есть с Польшей, Вьетнамом, Монголией. В 2000 г. договор с таким условием был заключен с Кубой, но его российская сторона так и не ратифицировала.