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Крутой маршрут: путешествие в мир Балабанова

Любимый режиссером постмодернистский принцип «кино в кино» воплотился в посвященной ему выставке
Галина Столярова , критик

Цех «Севкабель Порта» в Санкт-Петербурге напоминает сейчас огромный съемочный павильон: смонтированы декорации, выстроены сюжетные линии, продуманы мизансцены. В центре происходящего – петербургский режиссер Алексей Балабанов. Выставка-ретроспектива связала в единую историю все ленты режиссера: здесь и малоизвестные документальные ленты, и артхаусный «Замок», и блокбастеры «Брат», «Брат-2», и философское роуд-муви «Я тоже хочу», и даже не вышедшие фильмы.

/balabanov.live

У каждого режиссера есть свои места силы. Балабановский Петербург – и личный, и кинематографический – это, главным образом, адреса Васильевского острова. Перебравшись на невские берега, Балабанов прожил здесь всю жизнь и сохранил в своих фильмах родные для него локации такими, какими они были в 90-х и нулевых. В этом смысле символична и локация выставки, и черный велосипед у входа на экспозицию: похожий был у Алексея Балабанова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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