Крутой маршрут: путешествие в мир Балабанова

У каждого режиссера есть свои места силы. Балабановский Петербург – и личный, и кинематографический – это, главным образом, адреса Васильевского острова. Перебравшись на невские берега, Балабанов прожил здесь всю жизнь и сохранил в своих фильмах родные для него локации такими, какими они были в 90-х и нулевых. В этом смысле символична и локация выставки, и черный велосипед у входа на экспозицию: похожий был у Алексея Балабанова.