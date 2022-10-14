Крутой маршрут: путешествие в мир Балабанова

Крутой маршрут: путешествие в мир БалабановаЛюбимый режиссером постмодернистский принцип «кино в кино» воплотился в посвященной ему выставке
Цех «Севкабель Порта» в Санкт-Петербурге напоминает сейчас огромный съемочный павильон: смонтированы декорации, выстроены сюжетные линии, продуманы мизансцены. В центре происходящего – петербургский режиссер Алексей Балабанов. Выставка-ретроспектива связала в единую историю все ленты режиссера: здесь и малоизвестные документальные ленты, и артхаусный «Замок», и блокбастеры «Брат», «Брат-2», и философское роуд-муви «Я тоже хочу», и даже не вышедшие фильмы.
У каждого режиссера есть свои места силы. Балабановский Петербург – и личный, и кинематографический – это, главным образом, адреса Васильевского острова. Перебравшись на невские берега, Балабанов прожил здесь всю жизнь и сохранил в своих фильмах родные для него локации такими, какими они были в 90-х и нулевых. В этом смысле символична и локация выставки, и черный велосипед у входа на экспозицию: похожий был у Алексея Балабанова.