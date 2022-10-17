Что делать работодателю, если пришла повестка на сотрудника

Но сам по себе тот факт, что ответственное лицо не вручило гражданам повестки, не признается судами основанием для привлечения его к ответственности, если при этом предпринимались «иные меры» по оповещению работников. Например, Лахденпохский районный суд Республики Карелии не усмотрел нарушений в действиях инспектора по воинскому учету, который сообщил гражданину о пришедшей на него из военкомата повестке по телефону (решение от 1 ноября 2017 г. по делу № 12-40/2017). А Вологодский областной суд отменил штраф сотруднику вуза, который производил оповещение студентов о повестках путем направления им писем и размещения объявлений (решение от 5 июня 2012 г. по делу № 7-201/2012).