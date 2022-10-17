Что делать работодателю, если пришла повестка на сотрудника

Что делать работодателю, если пришла повестка на сотрудникаСейчас законодательство четко не описывает, как именно организация должна оповещать об этом гражданина
Первая в истории современной России мобилизация выявила ряд законодательных пробелов в регулирующем данный вопрос законодательстве: некоторые из них (к примеру, невозможность сохранить бизнес при призыве) уже признали на высшем уровне и начали исправлять. Тем не менее военкоматы ведут активную работу, добиваясь среди прочего максимального содействия от работодателей во вручении повесток призывникам.
Должен ли работодатель вручать повестки
Формально на сегодняшний день ни один нормативный акт не требует от организации именно вручения повесток работникам в рамках призыва по мобилизации. Закон о воинской обязанности возлагает на ответственных за военно-учетную работу должностных лиц организаций обязанность оповещать граждан о вызовах (т. е. повестках) военных комиссариатов и обеспечивать им возможность своевременной явки по вызовам (повесткам) военных комиссариатов. Аналогичные требования прописаны в утвержденном правительством положении о воинском учете и методических рекомендациях генштаба ВС РФ по ведению воинского учета в организациях. Вместе с тем ничто в законе не указывает на возможность ставить знак равенства между оповещением граждан о повестках и их вручением.
Примером того, как суд прямо разделяет данные понятия для целей привлечения руководителя организации к ответственности за неоповещение работников о повестках, может служить решение Красноармейского районного суда Приморского края от 20 августа 2018 г. по делу № 12-34/2018. Тот, в частности, не нашел оснований для привлечения работодателя к ответственности за невручение повестки с учетом того, что свою обязанность по оповещению работника иным способом была выполнена.
Несколько иную формулировку содержит закон о мобилизации: он обязывает организации обеспечивать «своевременное оповещение и явку» подлежащих призыву по мобилизации работников на сборные пункты или в воинские части. Как организация может обеспечить такую явку своих сотрудников, не уточняется. Но и из этой нормы затруднительно вывести обязанность работодателя по вручению повестки.
Даже само право должностных лиц организаций вручать повестки в рамках мобилизации не зафиксировано ни в одном нормативном акте. О вручении повесток по месту работы призывника руководителями, другими должностными лицами организации говорится только в положении о призыве на военную службу, утвержденном постановлением правительства от 11 ноября 2006 г. № 663. Именно на этот документ обычно ссылаются представители военкоматов, требующие от работодателей вручать повестки своим сотрудникам (см. письмо военного комиссара г. Москвы от 23 сентября 2022 г. № ОПО/7114). Но, как следует из п. 1 указанного положения, оно определяет порядок призыва на срочную службу и вопросы призыва по мобилизации не регулирует.
Следует также отметить, что все вышесказанное касается только работодателей-юрлиц. На индивидуальных предпринимателей закон не возлагает обязанностей ни по ведению воинского учета работников, ни по оказанию содействия военкоматам в мобилизационной работе.
Как военкомат может повлиять на компанию
Для самих юридических лиц ответственности за неоповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, не установлена. Она есть только для должностных лиц. По статье 21.2 КоАП РФ за это может грозить штраф в размере от 1000 до 3000 руб.
Привлечь должностных лиц к ответственности по данной статье сможет сам военком – статьей 23.11 КоАП РФ он уполномочен рассматривать дела о таких правонарушениях.
Но сам по себе тот факт, что ответственное лицо не вручило гражданам повестки, не признается судами основанием для привлечения его к ответственности, если при этом предпринимались «иные меры» по оповещению работников. Например, Лахденпохский районный суд Республики Карелии не усмотрел нарушений в действиях инспектора по воинскому учету, который сообщил гражданину о пришедшей на него из военкомата повестке по телефону (решение от 1 ноября 2017 г. по делу № 12-40/2017). А Вологодский областной суд отменил штраф сотруднику вуза, который производил оповещение студентов о повестках путем направления им писем и размещения объявлений (решение от 5 июня 2012 г. по делу № 7-201/2012).
Как военкоматы жалуются в прокуратуру
Незначительность санкций за неоповещение работников о повестках и отсутствие в законе специальной повышенной ответственности за такие нарушения в период мобилизации приводят к тому, что организации иногда вполне осознанно полностью игнорируют требования военкоматов, полагая, что проще будет заплатить небольшой штраф, чем способствовать призыву своих сотрудников.
Но военкоматы не намерены просто так сдаваться в борьбе за мобилизационный ресурс. К примеру, они могут предупреждать работодателей о своем праве обратиться в прокуратуру в случае неисполнения организацией «положений законодательства о мобилизации». Судя по сообщениям последних дней из СМИ, уже имеются прецеденты проведения прокуратурой проверок организаций. По результатам такой проверки надзорное ведомство вправе потребовать от компании выполнить возложенные на нее законом обязанности по оповещению сотрудников о повестках.
Если работодатель проигнорирует требование прокурора, это будет иметь уже куда более тяжелые для виновного последствия. Согласно статье 17.7 КоАП РФ, умышленное невыполнение требований прокурора грозит должностным лицам штрафом от 2000 до 3000 руб. либо дисквалификацией на срок от шести месяцев до одного года, а юридическим лицам – штрафом от 50 000 до 100 000 руб. или даже приостановлением деятельности на срок до 90 суток.
Уголовная ответственность
В военкоматах напоминают о возможности уголовного преследования за уклонение от мобилизации. В упоминавшемся выше письме от 23 сентября военный комиссар после просьбы в случае поступления повесток «незамедлительно вручать их под подпись работникам» напоминает работодателям о том, что «в соответствии со статьей 328 УК РФ уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы является уголовно наказуемым деянием». И добавляет, что наряду с исполнителем к уголовной ответственности привлекаются организатор, подстрекатель и пособник преступления.
Правда, пока перспективы привлечения представителей работодателя к уголовной ответственности как соучастников преступления (уклонения сотрудников от призыва по мобилизации) выглядят туманными. Как следует из постановления пленума ВС РФ от 3 апреля 2008 г. № 3, статья 328 УК РФ устанавливает уголовную ответственность только для граждан, подлежащих призыву на срочную службу. На случаи мобилизации данная норма не распространяется. На неправомерность предупреждений граждан о такой ответственности «за отказ от мобилизации» обращал внимание в своем Telegram-канале сенатор Андрей Клишас. Парламентарий ссылался на это же постановление пленума ВС РФ. «Вопрос о необходимости внесения каких-либо изменений в законодательство в этой части подлежит детальному обсуждению с Госдумой», – подчеркивал он.
Следует отметить, что согласно статье 33 УК РФ соучастниками преступления наряду с его исполнителем действительно признаются организатор, подстрекатель и пособник. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения нарушения закона и т. д.
Как видно, само по себе неоповещение о повестке, если оно не сопровождалось, например, склонением призывника со стороны должностного лица к уклонению от мобилизации или заранее данными обещаниями по укрыванию уклониста, довольно проблематично квалифицировать в качестве соучастия в нарушении закона.