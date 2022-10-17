Гаити между распадом и интервенцией

Гаити между распадом и интервенциейВласти страны попросили навести порядок иностранцев
На сей раз все началось с того, что премьер-министр Ариэль Анри обратился к мировому сообществу с просьбой ввести в Гаити иностранные войска для прекращения бандитского террора, сделавшего жизнь в стране невыносимой. Сразу после этого на улицы городов вышли взбудораженные толпы с протестами против интервенции; загорелись баррикады, начались погромы магазинов и беспорядочная стрельба. Жизнь в Гаити, и до этого не очень упорядоченная, окончательно превратилась в ад.
Все страны Карибского бассейна зарабатывают туризмом. Гаити – это 1700 км прекрасного морского побережья, но туризма там нет и в помине. Соседняя Ямайка – крупный производитель бокситов и алюминия, Доминиканская Республика, занимающая восточную половину острова Гаити, добывает золото. В Гаити залежи бокситов не меньше, чем на Ямайке, а золота – чем в Доминикане, но их не разрабатывают. Куба экспортирует сигары, сахар и прекрасный кофе; Гаити – почти нет. Это самая бедная страна Западного полушария, живущая на денежные переводы от мигрантов и гуманитарную помощь. Говорить о гаитянской экономике не стоит: ее просто не существует, исключая мелочную торговлю и мизерное по масштабам земледелие. Реальная экономика Гаити – это транзит наркотиков, который в последние годы сильно пострадал из-за усиления деятельности антинаркотических подразделений США, Колумбии и Венесуэлы.