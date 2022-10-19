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Дефект централизации

Санкции против банковского сектора имели бы меньший эффект, если бы на рынке сохранилось множество игроков
Алексей Войлуков , вице-президент Ассоциации банков России

Политика централизованной модели банковского сектора в начале этого года показала свою предсказуемую уязвимость. Введение недружественными странами санкций против крупнейших банков привело к ограничениям не только в их деятельности по ряду операций, но и к серьезным затруднениям в осуществлении внешнеэкономической деятельности их клиентами. Ассоциация банков России многие годы поднимает вопрос перед правительством и Банком России о необходимости наличия в финансовой системе значительного количества игроков разного уровня и специализации. За это время с рынка ушли сотни кредитных организаций, фокусировавших свой бизнес на различных секторах, в том числе на трансграничных расчетах.

В российском финансовом секторе всегда было множество компаний, которые хорошо умели организовывать переводы любых валют и сумм по отдельным небольшим каналам и сетям контрагентов. И если до 2014 г. с рынка в среднем уходило по 35 организаций (-3%) в год, в основном за счет удаления действительно явных нарушителей или практически «зомби», а также в рамках добровольного ухода из экономических соображений, то последующие шесть лет прошли под знаменем тотального «оздоровления» финансового сектора, которое чаще называют расчисткой. До 2020 г. количество банков уменьшалось в среднем на 80 (-12%) в год. В этом смысле усилия игроков по формированию многоуровневой конструкции денежных переводов, решающей как глобальные, так и узкие, конкретные задачи, были серьезно ограничены, поскольку оказались под высоким регулятивным риском.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных