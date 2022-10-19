Дефект централизации

В российском финансовом секторе всегда было множество компаний, которые хорошо умели организовывать переводы любых валют и сумм по отдельным небольшим каналам и сетям контрагентов. И если до 2014 г. с рынка в среднем уходило по 35 организаций (-3%) в год, в основном за счет удаления действительно явных нарушителей или практически «зомби», а также в рамках добровольного ухода из экономических соображений, то последующие шесть лет прошли под знаменем тотального «оздоровления» финансового сектора, которое чаще называют расчисткой. До 2020 г. количество банков уменьшалось в среднем на 80 (-12%) в год. В этом смысле усилия игроков по формированию многоуровневой конструкции денежных переводов, решающей как глобальные, так и узкие, конкретные задачи, были серьезно ограничены, поскольку оказались под высоким регулятивным риском.