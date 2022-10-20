Ситуация в Афганистане накаляется

Выглядит это странно. Талибы убеждают мир, что в Афганистане все спокойно, приглашают инвесторов прийти в процветающее под их руководством государство, но вдруг признают, что все не так гладко. Насчет конституции еще непонятнее. В сентябре заместитель министра юстиции Абдул Карим Хайдар утверждал, что Афганистану вообще не нужна конституция. «В каждой исламской стране великий Коран, Сунна Пророка и исламская юриспруденция в целом и в деталях являются основой и текстом конституции этой страны», – говорил он. Правда, каким образом использовать священные тексты в вопросах управления, замминистра не пояснил.