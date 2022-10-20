Ситуация в Афганистане накаляется«Талибану» угрожает раскол с отделением радикальных группировок
Несколько дней назад официальный представитель режима талибов Забихулла Муджахид объяснял афганскому телеканалу TOLO News, почему за год с лишним «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) так и не сформировал правительство. По его словам, формирование кабинета откладывается до тех времен, когда будет достигнута «большая стабильность», принята конституция, создан национальный совет и вернутся афганцы, покинувшие страну.
Выглядит это странно. Талибы убеждают мир, что в Афганистане все спокойно, приглашают инвесторов прийти в процветающее под их руководством государство, но вдруг признают, что все не так гладко. Насчет конституции еще непонятнее. В сентябре заместитель министра юстиции Абдул Карим Хайдар утверждал, что Афганистану вообще не нужна конституция. «В каждой исламской стране великий Коран, Сунна Пророка и исламская юриспруденция в целом и в деталях являются основой и текстом конституции этой страны», – говорил он. Правда, каким образом использовать священные тексты в вопросах управления, замминистра не пояснил.