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Ситуация в Афганистане накаляется

«Талибану» угрожает раскол с отделением радикальных группировок
Евгений Трифонов , политолог

Несколько дней назад официальный представитель режима талибов Забихулла Муджахид объяснял афганскому телеканалу TOLO News, почему за год с лишним «Талибан» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) так и не сформировал правительство. По его словам, формирование кабинета откладывается до тех времен, когда будет достигнута «большая стабильность», принята конституция, создан национальный совет и вернутся афганцы, покинувшие страну.

Выглядит это странно. Талибы убеждают мир, что в Афганистане все спокойно, приглашают инвесторов прийти в процветающее под их руководством государство, но вдруг признают, что все не так гладко. Насчет конституции еще непонятнее. В сентябре заместитель министра юстиции Абдул Карим Хайдар утверждал, что Афганистану вообще не нужна конституция. «В каждой исламской стране великий Коран, Сунна Пророка и исламская юриспруденция в целом и в деталях являются основой и текстом конституции этой страны», – говорил он. Правда, каким образом использовать священные тексты в вопросах управления, замминистра не пояснил.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных