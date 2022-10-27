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Виртуальная республика может поссорить Азербайджан с Турцией

Что стоит за проектом Гёйча (Севан)-Зангезурской Турецкой Республики Западного Азербайджана
Евгений Трифонов , политолог

В сентябре в Анкаре открылось представительство виртуальной Гёйча (Севан)-Зангезурской Турецкой Республики Западного Азербайджана (ГЗТРЗА). Это проект государства азербайджанцев, проживавших на территории Армении в Зангезуре и на озере Севан (азерб. Гёйча) до начала карабахского конфликта. Авторы проекта заявляют, что государство будет находиться в конфедеративных отношениях с Арменией.

Появление проекта азербайджанского государства на территории Армении не удивляет. Таким образом Баку создает противовес армянским претензиям на Нагорный Карабах и обосновывает собственные территориальные претензии к Армении. Они могут быть использованы как минимум в качестве дополнительного рычага давления на Ереван в споре за Карабах, а как максимум – для аннексии части армянской территории.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных