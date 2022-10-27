Виртуальная республика может поссорить Азербайджан с Турцией

Появление проекта азербайджанского государства на территории Армении не удивляет. Таким образом Баку создает противовес армянским претензиям на Нагорный Карабах и обосновывает собственные территориальные претензии к Армении. Они могут быть использованы как минимум в качестве дополнительного рычага давления на Ереван в споре за Карабах, а как максимум – для аннексии части армянской территории.