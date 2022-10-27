Виртуальная республика может поссорить Азербайджан с Турцией

Виртуальная республика может поссорить Азербайджан с ТурциейЧто стоит за проектом Гёйча (Севан)-Зангезурской Турецкой Республики Западного Азербайджана
В сентябре в Анкаре открылось представительство виртуальной Гёйча (Севан)-Зангезурской Турецкой Республики Западного Азербайджана (ГЗТРЗА). Это проект государства азербайджанцев, проживавших на территории Армении в Зангезуре и на озере Севан (азерб. Гёйча) до начала карабахского конфликта. Авторы проекта заявляют, что государство будет находиться в конфедеративных отношениях с Арменией.
Появление проекта азербайджанского государства на территории Армении не удивляет. Таким образом Баку создает противовес армянским претензиям на Нагорный Карабах и обосновывает собственные территориальные претензии к Армении. Они могут быть использованы как минимум в качестве дополнительного рычага давления на Ереван в споре за Карабах, а как максимум – для аннексии части армянской территории.