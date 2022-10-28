«Трудно быть добрым»: сказки от Улицкой для всех-всех-всех

«Трудно быть добрым»: сказки от Улицкой для всех-всех-всехАвтор «Даниэля Штайна» и «Лестницы Якова» сделала сборник историй, написанных не для печати
Авторские сказки хороши именно экспромтом, джазовой импровизацией. Вечер, лампа, кровать. Ребенок уже в пижаме и под одеялом, но полон решимости упорствовать до последнего. Что остается родителю? Читать или на ходу сочинять «усыпительные» истории. Среди прочего примерно так появились «Хоббит» Джона Р. Р. Толкина и «Алиса» Льюиса Кэрролла. И так, видимо, появился писатель Людмила Улицкая – впоследствии лауреат «Русского Букера» и «Большой книги», автор романов «Казус Кукоцкого», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова». Вышедший сборник «Трудно быть добрым» составлен из историй, которые когда-то Улицкая написала для своих сыновей. Потом их прочитали внуки. А чужие дети и чужие внуки прочитают только сейчас – ранее в большинстве своем эти произведения нигде не публиковались.
Та Улицкая, которую мы знаем и любим, родом из конца 1980-х, когда ее рассказы и повести стали появляться в толстых журналах, а потом вышли фильмы «Сестрички Либерти» (1990) и «Женщина для всех» (1991), снятые по ее сценариям. Но начинала Улицкая именно как детский писатель. Первыми публикациями были книжки для малышей: рассказик «Скучная шуба» (1982), а также сборничек «Сто пуговиц» (1983). Именно там был впервые опубликован и программный текст, давший название новой книге, «Трудно быть добрым», правда в сокращенной редакции и с другим заглавием – «Хочу быть добрым!» (с характерным для эпохи восклицательным знаком). В новой, очевидно оригинальной, версии рассказ стал более философским, чем дидактичным, но все равно остался самым «советским» и самым «приземленным» во всем сборнике. Никаких тебе говорящих животных или оживших вещей. Просто шестилетний мальчик, который хочет убедить маму, что он добрый человек.