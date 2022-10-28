«Трудно быть добрым»: сказки от Улицкой для всех-всех-всех

Та Улицкая, которую мы знаем и любим, родом из конца 1980-х, когда ее рассказы и повести стали появляться в толстых журналах, а потом вышли фильмы «Сестрички Либерти» (1990) и «Женщина для всех» (1991), снятые по ее сценариям. Но начинала Улицкая именно как детский писатель. Первыми публикациями были книжки для малышей: рассказик «Скучная шуба» (1982), а также сборничек «Сто пуговиц» (1983). Именно там был впервые опубликован и программный текст, давший название новой книге, «Трудно быть добрым», правда в сокращенной редакции и с другим заглавием – «Хочу быть добрым!» (с характерным для эпохи восклицательным знаком). В новой, очевидно оригинальной, версии рассказ стал более философским, чем дидактичным, но все равно остался самым «советским» и самым «приземленным» во всем сборнике. Никаких тебе говорящих животных или оживших вещей. Просто шестилетний мальчик, который хочет убедить маму, что он добрый человек.