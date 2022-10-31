Тонкости энергобаланса

С XIX в., когда возникла глобальная нефтяная промышленность, потребление первичной энергии человечеством стало быстро увеличиваться с ускорением, связанным с ростом добычи нефти и с освоением новых источников первичной энергии. В течение XX в. страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, преимущественно страны Европы и США) переживали экстенсивный этап технологической эволюции, поэтому потребление энергии в этих странах росло. В XXI в. ситуация изменилась, и страны ОЭСР в основном перешли к интенсивному этапу. На этом этапе преобладает совершенствование технологий и последующее снижение энергоемкости производства продукции, потребления энергии на душу населения.