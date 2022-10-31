Тонкости энергобаланса

Тонкости энергобалансаПотребление энергии человечеством к 2050 году увеличится на 40%. Кто ее обеспечит?
С XIX в., когда возникла глобальная нефтяная промышленность, потребление первичной энергии человечеством стало быстро увеличиваться с ускорением, связанным с ростом добычи нефти и с освоением новых источников первичной энергии. В течение XX в. страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, преимущественно страны Европы и США) переживали экстенсивный этап технологической эволюции, поэтому потребление энергии в этих странах росло. В XXI в. ситуация изменилась, и страны ОЭСР в основном перешли к интенсивному этапу. На этом этапе преобладает совершенствование технологий и последующее снижение энергоемкости производства продукции, потребления энергии на душу населения.
Доля ОЭСР в мировом потреблении энергии сейчас составляет около 40%. Ископаемое топливо (нефть, газ и уголь) обеспечивает 70% энергопотребления, а собственных месторождений в регионе недостаточно (при этом Германия, Бельгия и Испания решили отказаться от АЭС). В результате ЕС критически зависит от импорта энергоносителей, в том числе не менее 25% этого топлива поставлялось из России.