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Тонкости энергобаланса

Потребление энергии человечеством к 2050 году увеличится на 40%. Кто ее обеспечит?
Александр Фролов , заместитель гендиректора Института национальной энергетики

С XIX в., когда возникла глобальная нефтяная промышленность, потребление первичной энергии человечеством стало быстро увеличиваться с ускорением, связанным с ростом добычи нефти и с освоением новых источников первичной энергии. В течение XX в. страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР, преимущественно страны Европы и США) переживали экстенсивный этап технологической эволюции, поэтому потребление энергии в этих странах росло. В XXI в. ситуация изменилась, и страны ОЭСР в основном перешли к интенсивному этапу. На этом этапе преобладает совершенствование технологий и последующее снижение энергоемкости производства продукции, потребления энергии на душу населения.

Доля ОЭСР в мировом потреблении энергии сейчас составляет около 40%. Ископаемое топливо (нефть, газ и уголь) обеспечивает 70% энергопотребления, а собственных месторождений в регионе недостаточно (при этом Германия, Бельгия и Испания решили отказаться от АЭС). В результате ЕС критически зависит от импорта энергоносителей, в том числе не менее 25% этого топлива поставлялось из России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных