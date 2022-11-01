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Бразильские страсти

Лула да Сильва выиграл выборы у Жаира Болсонару с минимальным перевесом
Евгений Трифонов , политолог

Предвыборная кампания в Бразилии велась с крайним ожесточением. Ее часто сравнивали со схваткой между Трампом и Байденом в 2020 г., но борьба между Лулой да Силвой и Жаиром Болсонару превзошла американскую по накалу страстей. Произошло несколько покушений на сторонников Лулы, а жесткость предвыборного пиара зашкаливала. Лулу обвиняли в том, что он планирует сделать школьные туалеты общими для мальчиков и девочек, а Болсонару просто объявляли педофилом и каннибалом. Болсонару заявлял, что электронные выборы непременно будут сфальсифицированы, Лула пугал, что его соперник не признает поражения и устроит переворот.

Противоборствующие стороны не случайно вели себя как на войне. Каждая из них возможное поражение воспринимала как трагедию и полное крушение надежд. Дело в том, что на выборах столкнулись две Бразилии, которую социологи прозвали Белиндией – страной, половина которой живет, как в Бельгии, а другая – как в Индии. Эти-то две Бразилии и сошлись в предвыборной борьбе.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных