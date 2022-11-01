Бразильские страсти

Бразильские страстиЛула да Сильва выиграл выборы у Жаира Болсонару с минимальным перевесом
Предвыборная кампания в Бразилии велась с крайним ожесточением. Ее часто сравнивали со схваткой между Трампом и Байденом в 2020 г., но борьба между Лулой да Силвой и Жаиром Болсонару превзошла американскую по накалу страстей. Произошло несколько покушений на сторонников Лулы, а жесткость предвыборного пиара зашкаливала. Лулу обвиняли в том, что он планирует сделать школьные туалеты общими для мальчиков и девочек, а Болсонару просто объявляли педофилом и каннибалом. Болсонару заявлял, что электронные выборы непременно будут сфальсифицированы, Лула пугал, что его соперник не признает поражения и устроит переворот.
Противоборствующие стороны не случайно вели себя как на войне. Каждая из них возможное поражение воспринимала как трагедию и полное крушение надежд. Дело в том, что на выборах столкнулись две Бразилии, которую социологи прозвали Белиндией – страной, половина которой живет, как в Бельгии, а другая – как в Индии. Эти-то две Бразилии и сошлись в предвыборной борьбе.