Бразильские страсти

Предвыборная кампания в Бразилии велась с крайним ожесточением. Ее часто сравнивали со схваткой между Трампом и Байденом в 2020 г., но борьба между Лулой да Силвой и Жаиром Болсонару превзошла американскую по накалу страстей. Произошло несколько покушений на сторонников Лулы, а жесткость предвыборного пиара зашкаливала. Лулу обвиняли в том, что он планирует сделать школьные туалеты общими для мальчиков и девочек, а Болсонару просто объявляли педофилом и каннибалом. Болсонару заявлял, что электронные выборы непременно будут сфальсифицированы, Лула пугал, что его соперник не признает поражения и устроит переворот.