Тень войны над Персидским заливом

Разведка Королевства Саудовская Аравия (КСА) сообщила, что Иран намерен атаковать его территорию. Этому предшествовало требование Тегерана прекратить освещение протестов в Иране саудовскими новостными каналами на фарси, поддерживающими протестующих. «Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти средства массовой информации. Вы вовлечены в этот вопрос и знаете, что уязвимы», – заявил командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР), генерал Хоссейн Салами. СМИ обратили внимание на то, что над мечетью Джамкаран в городе Куме, где расположена резиденция духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, поднят красный флаг – шиитский символ возмездия.