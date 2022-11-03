Газета
Мнения Эксклюзивно по подписке

Тень войны над Персидским заливом

Несмотря на жесткую риторику, вероятность нападения Ирана на Саудовскую Аравию невысока
Евгений Трифонов , политолог

Разведка Королевства Саудовская Аравия (КСА) сообщила, что Иран намерен атаковать его территорию. Этому предшествовало требование Тегерана прекратить освещение протестов в Иране саудовскими новостными каналами на фарси, поддерживающими протестующих. «Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти средства массовой информации. Вы вовлечены в этот вопрос и знаете, что уязвимы», – заявил командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР), генерал Хоссейн Салами. СМИ обратили внимание на то, что над мечетью Джамкаран в городе Куме, где расположена резиденция духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, поднят красный флаг – шиитский символ возмездия.

Вооруженные силы Королевства, армии арабских стран Персидского залива и американские подразделения, базирующиеся в регионе, приведены в состояние повышенной боевой готовности.

Вы видите 15% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных