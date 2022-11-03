Тень войны над Персидским заливом

Тень войны над Персидским заливомНесмотря на жесткую риторику, вероятность нападения Ирана на Саудовскую Аравию невысока
Разведка Королевства Саудовская Аравия (КСА) сообщила, что Иран намерен атаковать его территорию. Этому предшествовало требование Тегерана прекратить освещение протестов в Иране саудовскими новостными каналами на фарси, поддерживающими протестующих. «Это наше последнее предупреждение, потому что вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти средства массовой информации. Вы вовлечены в этот вопрос и знаете, что уязвимы», – заявил командующий Корпуса стражей иранской революции (КСИР), генерал Хоссейн Салами. СМИ обратили внимание на то, что над мечетью Джамкаран в городе Куме, где расположена резиденция духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, поднят красный флаг – шиитский символ возмездия.
Вооруженные силы Королевства, армии арабских стран Персидского залива и американские подразделения, базирующиеся в регионе, приведены в состояние повышенной боевой готовности.