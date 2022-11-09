Новую гуманистическую экономику можно построить в многополярном мире

Мы можем видеть, например, закрепление атлантического полюса, включающего в основном Западную Европу и Северную Америку, с различными дополнениями, например Австралией и Японией. Мы видим китайский полюс, выделенный проектом «Один пояс, один путь», или «Новый Шелковый путь». Вокруг Персидского залива возникает полюс со своими интересами (я бы в этом контексте упомянул роль Совета сотрудничества стран Персидского залива); Индия с ее почти полуторамиллиардным населением является центром притяжения экономики, которая вскоре станет второй по величине экономической державой мира после Китая. Мы видим возросшую роль Евразийского экономического союза, который так или иначе привлекает большинство стран бывшего СССР. Мы видим расширение пространств регионального сотрудничества в Латинской Америке и Африке.