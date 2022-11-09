Новую гуманистическую экономику можно построить в многополярном мире

Новую гуманистическую экономику можно построить в многополярном миреИз системного кризиса мы можем выйти, признав интересы и экономическую и геополитическую роль каждой страны
Каково будет значение этого термина? Он будет претендовать на объединение двух одновременных движений: отказ от глобализации в предыдущей версии, которая воспринимала мир как единственный единый рынок, управляемый сходящимися и едиными правилами и положениями, и переход к сегментации мира на географические макрорегионы. Внутри этих макрорегионов сохраняется тенденция создания и развития единых норм и правил. Иными словами, в пределах этих обширных территорий экономика и торговля имеют тенденцию к максимальной либерализации, но вовне возводятся разного рода защитные системы.
Каково будет значение этого термина? Он будет претендовать на объединение двух одновременных движений: отказ от глобализации в предыдущей версии, которая воспринимала мир как единственный единый рынок, управляемый сходящимися и едиными правилами и положениями, и переход к сегментации мира на географические макрорегионы. Внутри этих макрорегионов сохраняется тенденция создания и развития единых норм и правил. Иными словами, в пределах этих обширных территорий экономика и торговля имеют тенденцию к максимальной либерализации, но вовне возводятся разного рода защитные системы.
Мы можем видеть, например, закрепление атлантического полюса, включающего в основном Западную Европу и Северную Америку, с различными дополнениями, например Австралией и Японией. Мы видим китайский полюс, выделенный проектом «Один пояс, один путь», или «Новый Шелковый путь». Вокруг Персидского залива возникает полюс со своими интересами (я бы в этом контексте упомянул роль Совета сотрудничества стран Персидского залива); Индия с ее почти полуторамиллиардным населением является центром притяжения экономики, которая вскоре станет второй по величине экономической державой мира после Китая. Мы видим возросшую роль Евразийского экономического союза, который так или иначе привлекает большинство стран бывшего СССР. Мы видим расширение пространств регионального сотрудничества в Латинской Америке и Африке.