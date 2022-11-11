«Прекрасный мир, где же ты»: новый роман от «Сэлинджера для миллениалов»

В 31 год Руни опубликовала уже три романа, все они стали международными бестселлерами и завоевали множество наград. Ее имя уже дважды оказывалось в топ-100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time. Наконец, сериал по книге «Нормальные люди» (Hulu и BBC Three) стал в 2020 г. хитом, а этой весной вышла экранизация дебютных «Разговоров с друзьями». Заглавия более чем красноречиво описывают метод – в книгах Руни почти ничего не происходит, сюжет откровенно вторичен. Герои мало действуют, по большей части и правда говорят с друзьями. Персонажи – ровесники самой писательницы – спорят с миром даже по мелочам, упорно отстаивают свои границы, защищают свое право думать иначе, чувствовать иначе, чем принято. И это нормально, ненавязчиво доказывает автор. Нормальные они люди, эти миллениалы.