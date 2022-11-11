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«Прекрасный мир, где же ты»: новый роман от «Сэлинджера для миллениалов»

Автор бестселлера «Нормальные люди» Салли Руни о том, как быть счастливым на фоне мирового зла
Николай Корнацкий , критик

Критики называют ее «Сэлинджером для миллениалов» и «Джейн Остин эпохи Instagram» (принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России). Сравнительный ряд легко продолжить. Про книги Руни без особой натяжки можно сказать и то, что это «Сумерки» для интеллектуалов или даже «50 оттенков серого» для феминисток. Ирландская писательница похожа на многих и в то же время гуляет сама по себе.

В 31 год Руни опубликовала уже три романа, все они стали международными бестселлерами и завоевали множество наград. Ее имя уже дважды оказывалось в топ-100 самых влиятельных людей планеты по версии журнала Time. Наконец, сериал по книге «Нормальные люди» (Hulu и BBC Three) стал в 2020 г. хитом, а этой весной вышла экранизация дебютных «Разговоров с друзьями». Заглавия более чем красноречиво описывают метод – в книгах Руни почти ничего не происходит, сюжет откровенно вторичен. Герои мало действуют, по большей части и правда говорят с друзьями. Персонажи – ровесники самой писательницы – спорят с миром даже по мелочам, упорно отстаивают свои границы, защищают свое право думать иначе, чувствовать иначе, чем принято. И это нормально, ненавязчиво доказывает автор. Нормальные они люди, эти миллениалы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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