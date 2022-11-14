Президента Перу оставили на родине

8 ноября оппозиция в конгрессе призвала отстранить президента Кастильо и обвинить его в государственной измене за то, что он заявил о праве Боливии на выход к морю. Оппозиция расценила эти слова как готовность передать соседней стране часть национальной территории. Правда, президент Перу Альберто Фухимори в 1992 г. объявил о передаче Боливии участка земли в порту Ило – и никто его не пытался отстранить от власти и посадить в тюрьму за измену. Может быть, потому, что власти Боливии так и не решили, что им делать с дареным кусочком перуанского побережья, но, скорее всего, оттого, что Фухимори правил страной диктаторскими методами и бросить ему вызов никто не решился. А Кастильо говорил о праве Боливии на море задолго до того, как стал президентом.