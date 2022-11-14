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Президента Перу оставили на родине

Он фигурант нескольких уголовных дел, но от должности не отстранен
Евгений Трифонов , политолог

Президент Перу Педро Кастильо не может покинуть страну. В конце ноября его ждали в Мехико и Сантьяго для переговоров с президентами Мексики и Чили, но конгресс в очередной раз не дал ему разрешения на выезд. Уже несколько месяцев Кастильо не может участвовать в мероприятиях за пределами страны: конгресс опасается, что перуанский лидер, подозреваемый в коррупции и государственной измене, может скрыться от правосудия. Похоже, Кастильо стал первым президентом в истории, оказавшимся под фактическим арестом при том, что он продолжает исполнять обязанности главы государства.

8 ноября оппозиция в конгрессе призвала отстранить президента Кастильо и обвинить его в государственной измене за то, что он заявил о праве Боливии на выход к морю. Оппозиция расценила эти слова как готовность передать соседней стране часть национальной территории. Правда, президент Перу Альберто Фухимори в 1992 г. объявил о передаче Боливии участка земли в порту Ило – и никто его не пытался отстранить от власти и посадить в тюрьму за измену. Может быть, потому, что власти Боливии так и не решили, что им делать с дареным кусочком перуанского побережья, но, скорее всего, оттого, что Фухимори правил страной диктаторскими методами и бросить ему вызов никто не решился. А Кастильо говорил о праве Боливии на море задолго до того, как стал президентом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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