Как телекомоператоры стремятся стать IT-компаниями

Как телекомоператоры стремятся стать IT-компаниямиДля такой трансформации необходима перестройка корпоративной культуры
Телекомоператоры сегодня переживают серьезную трансформацию. По данным ассоциации GSMA, в СНГ проникновение сотовой связи на 2022 г. составило 81%, количество уникальных абонентов в регионе составляет 238 млн. При этом активный рост выручки от мобильной связи закончился. Чтобы соответствовать запросам времени, операторы активно запускают MVNO, осваивают рынки M2M и IoT, создают различные медиа и другие смежные сервисы.
Повлиял на приоритеты развития телекомоператоров и уход из РФ крупнейших вендоров оборудования и программного обеспечения. Именно этот факт послужил причиной того, что в этом году впервые за много лет операторы повысили цены услуг связи на 10%.
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