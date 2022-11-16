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Как телекомоператоры стремятся стать IT-компаниями

Для такой трансформации необходима перестройка корпоративной культуры
Филипп Мухин , руководитель практики телекоммуникаций Axenix (ранее Accenture)

Телекомоператоры сегодня переживают серьезную трансформацию. По данным ассоциации GSMA, в СНГ проникновение сотовой связи на 2022 г. составило 81%, количество уникальных абонентов в регионе составляет 238 млн. При этом активный рост выручки от мобильной связи закончился. Чтобы соответствовать запросам времени, операторы активно запускают MVNO, осваивают рынки M2M и IoT, создают различные медиа и другие смежные сервисы.

Повлиял на приоритеты развития телекомоператоров и уход из РФ крупнейших вендоров оборудования и программного обеспечения. Именно этот факт послужил причиной того, что в этом году впервые за много лет операторы повысили цены услуг связи на 10%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных