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«БЕСприданница»: та, которая давно убита

Худрук Театра им. Моссовета Евгений Марчелли представил свою трактовку классической пьесы Островского
Ксения Стольная , критик

Художественный руководитель Театра им. Моссовета и автор нового спектакля «БЕСприданница» Евгений Марчелли славится неожиданными интерпретациями классической драматургии. Он умеет рассмотреть изнанку всем знакомых сюжетов и так начинить их сценическими специями, что они обретают непривычный ракурс. К Островскому Марчелли обращается не впервые: помимо «БЕСприданницы» в Москве можно уже увидеть его спектакли «ГрозаГроза» в Театре наций и «Шутники» в «Сатириконе».

События пьесы Александра Островского происходят в XIX веке в городе на Волге. История бесприданницы Ларисы Огудаловой, влюбленной в жестоко обманувшего ее Сергея Паратова, заканчивается трагедией: несчастную девушку убивает Карандышев, за которого она от стыда и отчаяния собиралась выйти замуж. Героиня гибнет не только от пули жениха, а в том числе от равнодушия, которым ей всю жизнь обстреливали душу. Евгений Марчелли многое вытравил из первоисточника, но нелюбовь как принцип жизни в спектакль все же перенес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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