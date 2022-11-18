«БЕСприданница»: та, которая давно убита

«БЕСприданница»: та, которая давно убитаХудрук Театра им. Моссовета Евгений Марчелли представил свою трактовку классической пьесы Островского
Художественный руководитель Театра им. Моссовета и автор нового спектакля «БЕСприданница» Евгений Марчелли славится неожиданными интерпретациями классической драматургии. Он умеет рассмотреть изнанку всем знакомых сюжетов и так начинить их сценическими специями, что они обретают непривычный ракурс. К Островскому Марчелли обращается не впервые: помимо «БЕСприданницы» в Москве можно уже увидеть его спектакли «ГрозаГроза» в Театре наций и «Шутники» в «Сатириконе».
События пьесы Александра Островского происходят в XIX веке в городе на Волге. История бесприданницы Ларисы Огудаловой, влюбленной в жестоко обманувшего ее Сергея Паратова, заканчивается трагедией: несчастную девушку убивает Карандышев, за которого она от стыда и отчаяния собиралась выйти замуж. Героиня гибнет не только от пули жениха, а в том числе от равнодушия, которым ей всю жизнь обстреливали душу. Евгений Марчелли многое вытравил из первоисточника, но нелюбовь как принцип жизни в спектакль все же перенес.