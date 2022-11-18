«Венеция Казановы – Петербург Дягилева»: встреча символов эпох

«Венеция Казановы – Петербург Дягилева»: встреча символов эпохВыставка об эпохе Дягилева превратилась в драму в четырех актах, наполненную предчувствием крушения империи
Структуру экспозиции «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы – Петербург Дягилева» в Шереметевском дворце Петербурга выстроили по законам театрального жанра. В фойе происходит знакомство с действующими лицами, а четыре основных выставочных зала играют роль актов пьесы. В результате из необычной концепции выросла подлинная драматургия.
Эту выставку санкт-петербургский Музей театрального и музыкального искусства создал в альянсе с международным фестивалем искусств «Дягилев. P.S.» и посвятил юбилею: в 2022 г. исполнилось 150 лет со дня рождения легендарного импресарио и мецената.
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