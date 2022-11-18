«Венеция Казановы – Петербург Дягилева»: встреча символов эпох

Эту выставку санкт-петербургский Музей театрального и музыкального искусства создал в альянсе с международным фестивалем искусств «Дягилев. P.S.» и посвятил юбилею: в 2022 г. исполнилось 150 лет со дня рождения легендарного импресарио и мецената.